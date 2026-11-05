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Estreia de Câmara, título da Mercedes e mais: cinco coisas para ficar de olho no GP de São Paulo de F1

Etapa brasileira representa marcos importantes para a categoria na temporada 2026

Motorsport Staff
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Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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A temporada 2026 da Fórmula 1 está agora em sua reta final, com o GP de São Paulo deste fim de semana marcando o fim da rodada tripla americana.

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Há apenas um título em disputa também, depois que Kimi Antonelli conquistou sua primeira coroa no México no fim de semana passado, após uma campanha dominante para a estrela da Mercedes.

Isso faz com que ele se torne o campeão mundial mais jovem da história da F1 — superando o recordista anterior, Sebastian Vettel, por três anos — e o primeiro da Itália desde Alberto Ascari em 1953.

Mas ele pode ter motivo para comemorar mais uma vez neste fim de semana, caso a Mercedes conquiste o título de construtores. Então aqui estão cinco coisas para ficar de olho em Interlagos.

Como a Mercedes pode fechar o título de construtores?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

A Mercedes quebrou inúmeros recordes na era turbo-híbrida ao conquistar oito campeonatos de construtores consecutivos de 2014 a 2021, bem como sete coroas de pilotos com Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Mas então veio um período de seca na fase de efeito solo, com a Red Bull de Max Verstappen e a McLaren de Lando Norris assumindo o protagonismo durante quatro anos difíceis para a marca alemã. A Mercedes simplesmente não esteve nem perto de um título entre 2022 e 2025, mas tudo isso mudou graças à mudança de regulamento deste ano, que a fez começar como força dominante.

Isso nos agora levou a este momento, em que ela tem o primeiro match point do título de construtores 2026, tendo uma vantagem de 126 pontos sobre a segunda colocada Ferrari. Simplificando, se a dupla da Mercedes, Antonelli e George Russell, terminar nos pontos e à frente de Hamilton, da Ferrari, e Charles Leclerc em São Paulo, o título estará decidido.

Se um deles vencer e o outro terminar no máximo em quarto, isso também será suficiente para conquistar o campeonato em Interlagos. Para garantir o título, a Mercedes também pode terminar em 2-3 ou 2-4 com a Ferrari sem vencer, ter os dois carros entre os cinco primeiros e nenhum piloto da Scuderia no pódio, ou terminar entre os oito primeiros com cada Ferrari ficando sem pontuar.

Portanto, é bastante provável que a Mercedes conquiste sua nona coroa neste fim de semana e iguale a Williams em terceiro lugar na lista de todos os tempos, atrás da Ferrari (16) e da McLaren (10).

- Ed Hardy

Ferrari aprendeu com o México?

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Esqueça impedir a Mercedes de se tornar campeã: a Ferrari tem problemas maiores após o GP do México. Essa foi a corrida em que a Scuderia perdeu uma vitória encaminhada, com Hamilton largando na pole — sua primeira com a equipe — e Leclerc em terceiro, antes de rapidamente despachar Russell pelo segundo lugar na largada.

Mas, em vez de se contentar com uma dobradinha, Leclerc atacou Hamilton pelo lado de fora da Curva 1, esperando completar a manobra por dentro da curva seguinte. O heptacampeão mundial resistiu, mas Leclerc voltou pelo lado de fora da Curva 4, onde ambos frearam tarde demais — fazendo o monegasco ir para a grama, enquanto Verstappen ultrapassou Hamilton.

Leclerc recebeu posteriormente uma punição por sair da pista e, então, ambos os pilotos efetivamente entregaram a vitória a Verstappen. Hamilton ficou furioso, criticando a atitude de “tudo ou nada” de Leclerc e dizendo que eram necessárias “conversas sérias”.

Não há nenhuma dúvida de que a dupla da Ferrari será questionada sobre isso na quinta-feira e sobre se tiveram conversas francas desde a Cidade do México. Também será interessante ver se, caso voltem a ficar roda a roda, a Ferrari interfere para impedir qualquer disputa, ou se eles continuam se atacando normalmente.

Foi um incidente com o qual a Ferrari precisa aprender caso dispute mais de perto o título de 2027 com a Mercedes, particularmente com uma Red Bull ressurgente nesta segunda metade de 2026.

- Ed Hardy

Verstappen e Brasil – um palco para corridas de recuperação memoráveis

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Após sua vitória no México, Verstappen agora ocupa o segundo lugar no campeonato. É uma posição à qual ele atribui muito pouco valor, como disse recentemente ao Motorsport.com. “Sim, porque no fim das contas você não está ganhando o título, e isso é a única coisa que importa".

Ainda assim, o fato de Verstappen agora ocupar a segunda posição na classificação do campeonato é notável, assim como a virada na Red Bull. O holandês venceu três dos últimos quatro GPs e retorna neste fim de semana a um circuito onde já venceu três vezes, e onde produziu outras tantas corridas de recuperação memoráveis.

No ano passado, o piloto da Red Bull veio dos boxes ao pódio para manter vivas suas ambições no campeonato; em 2024, venceu largando de 17º, e em 2016 entregou talvez sua corrida de F1 mais espetacular até hoje — incluindo ‘aquela’ salvada na reta de largada/chegada e uma ultrapassagem pelo lado de fora sobre o futuro campeão mundial Nico Rosberg no molhado.

Interlagos sempre entrega muita emoção, embora Verstappen provavelmente prefira um fim de semana um pouco mais direto este ano. E por que não? Sim, a Ferrari está muito forte e a McLaren leva atualizações a São Paulo, mas, depois das últimas semanas, a Red Bull pode ter alguma confiança em seu próprio pacote, especialmente se suas largadas finalmente estiverem à altura também, como estiveram no México.

- Ronald Vording

Quão bem Câmara irá em sua estreia na F1?

Rafael Camara

Rafael Camara

Photo by: Haas F1 Team

Os franceses dizem que ‘o infortúnio de alguém fará o dia de outra pessoa’. Na Haas, Esteban Ocon é o primeiro — e tanto Ryo Hirakawa quanto Rafael Câmara estão tirando o máximo proveito disso.

Depois do desentendimento do normando com Ayao Komatsu, Hirakawa pôde fazer sua estreia no México, e Câmara agora terá a chance de entrar em cena na F1 em sua corrida em casa.

Isso será complicado para ele. Ao contrário do veterano Hirakawa, Câmara tem pouquíssima experiência pilotando carros de F1 — até onde sabemos, ele só participou do teste TPC ao lado de Hirakawa e Fornaroli.

Mas, naquele teste, Câmara superou visivelmente o japonês. Qualquer experiência que lhe falte, ele compensa em velocidade bruta, como também mostrou com cinco poles positions na Fórmula 2 como estreante este ano.

À medida que se familiariza com a pista de Interlagos e o Haas VF-26, Câmara ganhará experiência crucial antes de sua estreia oficial em 2027. Ele pode até se comparar favoravelmente a Hirakawa que, embora tenha marcado milagrosamente um ponto no México, foi em média sete décimos mais lento que Oliver Bearman.

- Ben Vinel

Mais Colton Herta

Colton Herta, Cadillac Racing

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para um piloto que vive um ano muito abaixo do esperado na Fórmula 2, Colton Herta certamente acumulou quilometragem na F1, já que o americano está escalado para sua sexta participação em TL1s de 2026 com a Cadillac neste fim de semana.

Ao fazer isso, ele deve atingir a exigência de 40 pontos para obter uma superlicença da FIA, necessária para competir na F1. Isso vem após confusão sobre se o piloto de 26 anos havia atingido o limite ou não, já que a Cadillac acreditava que ele o havia alcançado com sua participação no México na semana passada, até surgir que ele ainda estava um ponto abaixo devido a confusão relacionada a seus resultados anteriores na Indy.

Assim, a equipe americana corrigirá esse erro neste fim de semana enquanto continua avaliando se dará a Herta uma chance como parte de sua dupla titular de 2027, ou se manterá Valtteri Bottas ao lado de Sergio Pérez.

Herta assumirá o carro de Pérez no treino de abertura e seu objetivo é “executar o plano de corrida de forma limpa, dar a Checo e aos engenheiros os melhores dados possíveis de acerto para começar o fim de semana deles, e continuar desenvolvendo meu progresso no carro”.

- Ed Hardy

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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