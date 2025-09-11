Após mais uma forte exibição, agora no GP da Itália, o paddock da Fórmula 1, a imprensa especializada e os fãs voltaram a rasgar elogios a Gabriel Bortoleto. Aos poucos, o brasileiro vem caindo no gosto do circo da F1, se tornando um ‘queridinho do paddock’.

Mesmo com um bom primeiro cartão de visitas, superando Nico Hulkenberg na classificação para o GP da Austrália, Bortoleto teve um início mais ‘acanhado’, sendo superado pelo alemão em diversas ocasiões. Tudo começou a mudar com a introdução dos pacotes de atualização da Sauber a partir do GP da Espanha.

Com um carro mais ágil, Bortoleto passou a ganhar força, e o brasileiro começou a entregar seus melhores resultados até aqui, com destaque para dois sextos lugares em classificação e o mesmo resultado no GP da Hungria.

Na Itália, na última semana, o brasileiro foi destacando desde a classificação, chegando ao seu quarto Q3 em seis corridas, repetindo seu melhor resultado de sábado até aqui. No domingo, mesmo com o problema no pit stop, conseguiu mais uma vez pontuar, subindo para 16º na classificação do Mundial.

Mesmo distante de resultados como o pódio de Isack Hadjar, os feitos de Bortoleto não passam despercebido pelo paddock da F1 e, após o GP da Itália, o brasileiro foi novamente saudado pelos principais veículos especializados do mundo.

Em sua tradicional coluna de vencedores e perdedores no site oficial da F1, o jornalista Lawrence Barreto destacou a “forma esplêndida” de Bortoleto nas últimas provas.

“A forma esplêndida de Bortoleto continuou em Monza, com o brasileiro abrindo o fim de semana empatando seu melhor resultado [e da Sauber] em classificação no ano”.

Já na coluna dos power rankings do site da F1, onde são dadas notas às performances dos pilotos em cada etapa, Bortoleto foi considerado o quarto melhor do GP da Itália: “Bortoleto parece estar aumentando sua confiança ao longo de sua temporada de estreia. Monza não foi exceção, com uma classificação fantástica antes de mais uma pilotagem boa e calma para terminar em oitavo, sua quarta vez pontuando nas últimas seis corridas”.

Na casa dos tifosi, a performance de Bortoleto não passou despercebida. Leo Turrini, jornalista da Sky Sports Itália também rasgou elogios ao brasileiro: “Acredite: esse cara é um mestre. Se a Audi cumprir suas promessas a partir de 2026, em breve teremos um brasileiro entre os melhores pilotos”.

No tradicional Corriere della Sera, o jornalista Daniele Sparisci também destacou como o “brasileiro vem crescendo etapa a etapa, com talento e cabeça”.

Mesmo no Reino Unido, com uma das imprensas mais difíceis de convencer no mundo, o veredito sobre Bortoleto é bastante positivo.

“Bortoleto foi rapidamente de ‘novato promissor ainda muito cru’ para alguém que ‘pontua consistentemente’ para um dos mais fortes pontuadores do pelotão do meio, com quatro top 10 nas últimas seis corridas”, escreveu o portal The Race.

Já o Crash.net vai além para falar do brasileiro: “Bortoleto é uma estrela do futuro. Ele segue tendo a vantagem sobre Hulkenberg na classificação, que sempre foi conhecido por ser um ótimo classificador”.

Dentro do Motorsport Network, principal conglomerado de mídia do mundo especializado em automobilismo (no qual se encontra o Motorsport.com Brasil), o clima é de euforia internacional.

Ao falar sobre a mudança positiva que Mattia Binotto trouxe à Sauber, o editor global de F1, Oleg Karpov, rasgou elogios ao brasileiro: “Nunca saberemos como foram as conversas com Bortoleto [pré-contratação] - mas não pense que a decisão foi tomada com base nos títulos [de F2 e F3]. E os resultados provam o talento excepcional de Bortoleto. Sua trajetória futura dependerá muito do que o departamento de motores da Audi conseguir fazer. Mas isso não muda o fato de que Binotto terá uma potencial estrela para construir a equipe ao redor, se tudo sair como ele quer”.

Filip Cleeren, também do Motorsport.com, classificou Bortoleto como um dos vencedores do GP da Itália, analisando o momento do brasileiro na temporada:

“Bortoleto se classificou atrás de Hulk apenas duas vezes desde Miami, ambas perdendo por menos de um décimo, e está mostrando à Audi que apostar em um jovem talento não é custoso a curto prazo, desde que seja o talento correto e que ele seja escolhido pelos motivos corretos”.

“Largando em sétimo no grid, Bortoleto terminou em oitavo após uma tarde sólida, mesmo sem forças para se defender contra a Ferrari de Hamilton, enquanto Albon também veio forte na Williams após um problema na classificação. Em meio ao hype justificado em torno de Hadjar, será que estamos subestimando Bortoleto para novato do ano?”.

