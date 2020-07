Ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone vira pai novamente aos 89 anos

Envolvido nas recentes polêmicas relativamente às discussões sobre o combate ao racismo e o fomento à diversidade no esporte a motor, o dirigente Bernie Ecclestone, antigo dono da Fórmula 1, tornou-se pai novamente nesta quarta-feira.

O bebê, chamado de Ace, nasceu na cidade de Interlaken, na Suíça, onde o britânico e sua esposa, a brasileira Fabiana Ecclestone, estão morando desde que saíram da fazenda de plantação de café que Bernie mantém no interior de São Paulo.

Ecclestone tem 89 anos e surpreendeu quando anunciou a gravidez de Fabiana. O dirigente conheceu a brasileira quando ela era executiva do GP do Brasil de F1. Ambos são casados há quase dez anos. Ace é o primeiro filho do casal.

O anúncio da gestação foi feito quando Bernie e Fabiana ainda estavam no Brasil, mas ambos decidiram ir para a Europa em prevenção à pandemia do novo coronavírus, que, na época, estava se intensificando no estado de São Paulo.

Coincidentemente, o nascimento do novo filho do ex-chefe da F1 veio dias antes do início da temporada 2020, que terá sua etapa de abertura neste fim de semana, com o GP da Áustria. Na semana seguinte, uma nova corrida será realizada no país, com o nome de GP da Estíria.

Ecclestone deu a notícia do nascimento de Ace de forma bem-humorada ao seu amigo de longa data e jornalista suíço Roger Benoit. Segundo Bernie, "foi ótimo, o pecado nasceu em 25 minutos. Estou muito orgulhoso!".

