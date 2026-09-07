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Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Segundo o jornal português Correio da Manhã, britânico foi detido no Aeroporto de Cascais após viajar com arma sem documentação necessária

Lydia Mee
Editado:
Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Ex-CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone teria sido preso em Portugal por supostamente viajar portando uma espingarda dentro de um avião, segundo o jornal Correio da Manhã. O britânico de 95 anos teria sido detido após o pouso de seu jato particular no Aeródromo de Tires, em Cascais, cidade próxima à Lisboa.

O editor recomenda:

A publicação portuguesa indicou que o incidente ocorreu durante uma inspeção de rotina no aeroporto e afirmou que “sua prisão foi realizada por agentes da Divisão Aeroportuária da PSP (Polícia de Segurança Pública)”.

Ecclestone confirmou ao Daily Mail Sport que havia viajado com a arma para praticar tiro ao prato em Portugal, mas admitiu que não possuía a documentação necessária. Ele negou ter sido formalmente detido, acrescentando que, após “o que pareceram horas, resolvemos a situação”.

“Eu tinha uma arma que estava trazendo da Suíça para Portugal para praticar tiro ao prato. É simples assim. Tenho armas em casa lá que são licenciadas”, explicou Bernie.

“Passamos pela alfândega ao chegar aqui – conheço o pessoal de lá – e eles não viram problema algum. Tudo tranquilo. Depois, um policial pediu para revistar a bolsa. Pelo que parecia, poderia muito bem ser o equipamento de pesca do Ace [seu filho de seis anos], mas não era".

“Eles perguntaram se eu tinha um ‘livro azul’, que aparentemente é a documentação necessária, e eu disse que nunca viajo com documentos desse tipo, nem com nenhum documento, na prática. Disseram que iriam me prender, mas, depois do que pareceram horas, resolvemos a situação, mas foi um aborrecimento sem fim".

“Mas parece que isso pode ser resolvido. Fabi [sua esposa, Fabiana Flosi] foi a Lisboa para render a arma, ou pagar o imposto, ou o que for necessário para regularizá-la, ou para entregá-la de vez. Eu disse que iria também, mas acabei não indo, e estou em casa esperando que a situação seja resolvida".

Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Esta é a segunda vez em um período de quatro anos que Ecclestone enfrenta questionamentos sobre uma arma de fogo. Em 2022, em São Paulo, autoridades o detiveram antes de um voo para a Suíça, após descobrirem uma pistola LW Seecamp calibre .32 descarregada dentro de sua bagagem.

Posteriormente, ele pagou fiança e minimizou o episódio como um pequeno mal-entendido, explicando que havia comprado a arma como medida de proteção doméstica e se esquecido de que ela estava em sua mala.

Ecclestone negou ter sido formalmente preso em 2022, enquanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou em um comunicado que um empresário foi preso por porte de arma de fogo no aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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