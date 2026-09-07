Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Ex-CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone teria sido preso em Portugal por supostamente viajar portando uma espingarda dentro de um avião, segundo o jornal Correio da Manhã. O britânico de 95 anos teria sido detido após o pouso de seu jato particular no Aeródromo de Tires, em Cascais, cidade próxima à Lisboa.

A publicação portuguesa indicou que o incidente ocorreu durante uma inspeção de rotina no aeroporto e afirmou que “sua prisão foi realizada por agentes da Divisão Aeroportuária da PSP (Polícia de Segurança Pública)”.

Ecclestone confirmou ao Daily Mail Sport que havia viajado com a arma para praticar tiro ao prato em Portugal, mas admitiu que não possuía a documentação necessária. Ele negou ter sido formalmente detido, acrescentando que, após “o que pareceram horas, resolvemos a situação”.

“Eu tinha uma arma que estava trazendo da Suíça para Portugal para praticar tiro ao prato. É simples assim. Tenho armas em casa lá que são licenciadas”, explicou Bernie.

“Passamos pela alfândega ao chegar aqui – conheço o pessoal de lá – e eles não viram problema algum. Tudo tranquilo. Depois, um policial pediu para revistar a bolsa. Pelo que parecia, poderia muito bem ser o equipamento de pesca do Ace [seu filho de seis anos], mas não era".

“Eles perguntaram se eu tinha um ‘livro azul’, que aparentemente é a documentação necessária, e eu disse que nunca viajo com documentos desse tipo, nem com nenhum documento, na prática. Disseram que iriam me prender, mas, depois do que pareceram horas, resolvemos a situação, mas foi um aborrecimento sem fim".

“Mas parece que isso pode ser resolvido. Fabi [sua esposa, Fabiana Flosi] foi a Lisboa para render a arma, ou pagar o imposto, ou o que for necessário para regularizá-la, ou para entregá-la de vez. Eu disse que iria também, mas acabei não indo, e estou em casa esperando que a situação seja resolvida".

Bernie Ecclestone Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Esta é a segunda vez em um período de quatro anos que Ecclestone enfrenta questionamentos sobre uma arma de fogo. Em 2022, em São Paulo, autoridades o detiveram antes de um voo para a Suíça, após descobrirem uma pistola LW Seecamp calibre .32 descarregada dentro de sua bagagem.

Posteriormente, ele pagou fiança e minimizou o episódio como um pequeno mal-entendido, explicando que havia comprado a arma como medida de proteção doméstica e se esquecido de que ela estava em sua mala.

Ecclestone negou ter sido formalmente preso em 2022, enquanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou em um comunicado que um empresário foi preso por porte de arma de fogo no aeroporto de Viracopos, em Campinas.

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