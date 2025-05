Desde que deixou a Alpine após o GP da Bélgica de 2023, Otmar Szafnauer tentou se distanciar um pouco da Fórmula 1, embora tenha feito algumas declarações sobre o que aconteceu na equipe francesa durante seu tempo lá.

No entanto, ele esteve presente no GP de Miami do último fim de semana e confirmou em um evento que estava trabalhando na criação de sua própria equipe.

"Em meus 28 anos, houve momentos em que havia 12 equipes na F1. Na verdade, antes de eu entrar para a BAR, assinei meu contrato em 97 e comecei em 98, havia ainda mais do que isso, por isso era necessária uma pré-qualificação. Portanto, acho que há espaço para uma 12ª equipe."

Embora seja verdade que em eras passadas da Fórmula 1 havia mais de 12 equipes tentando competir, o atual grid de 10 equipes está em vigor desde 2017, quando a Manor faliu no início da temporada e não conseguiu iniciar o novo ciclo de regras.

Quanto à expansão, todo mundo já sabe que a Cadillac, apoiada pela General Motors, chegará no próximo ano como a 11ª equipe. O último processo de seleção teve muito mais inscrições, mas no final apenas o time americano foi aceito e isso teve algumas reviravoltas.

"A Cadillac ficou em 11º lugar. Acho que havia cinco equipes inscritas e uma delas foi selecionada pela FIA, que foi a Cadillac, e depois foi aprovada pela F1 e pela Liberty. Portanto, acho que quando o processo de seleção for reaberto, podemos esperar mais de um candidato. Por isso, quero ter certeza de que minha candidatura é a melhor entre as que tentarem", disse um ambicioso Szafnauer.

O americano nascido na Romênia também disse que quer comandar uma equipe que represente os valores modernos da F1 e combine o lado técnico com a viabilidade comercial. A esse respeito, ele acredita que Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, é um ótimo exemplo, pois gerencia os dois lados com eficiência.

"Se você puder fazer as duas coisas, e Toto é assim, acho que você pode ser mais eficiente. Você não precisa depender de mais ninguém. Você mesmo lidera a equipe, tanto nas atividades comerciais quanto no aspecto técnico, e hoje em dia ambos são importantes. Portanto, está claro que isso é vantajoso para você e, se você for o proprietário/gerente, você se torna mais resiliente."

Embora não haja nenhuma palavra no momento sobre a abertura do processo de inscrição para uma 12ª equipe, Szafnauer certamente está ansioso para estar pronto para esse momento e acredita que há muito espaço para mais uma equipe no grid.

"24 carros são melhores do que 22, e isso dá mais oportunidades para pilotos, engenheiros e equipes talentosos", finalizou.

