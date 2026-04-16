O ex-diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, recebeu o apoio de seu sucessor, Niels Wittich, em relação à sua controversa atuação no GP de Abu Dhabi de 2021, que decidiu o título daquela temporada na última volta.

Max Verstappen e Lewis Hamilton estavam empatados em pontos antes da corrida em Yas Marina, o que significava que quem terminasse na frente conquistaria o título – a menos que ambos ficassem fora do top 10, caso em que o holandês prevaleceria por diferença de vitórias.

Hamilton liderava a corrida com vantagem de 11 segundos para Verstappen quando a corrida foi paralisada pelo safety car a seis voltas do final, após Nicholas Latifi, da Williams, bater ao disputar a penúltima posição com Mick Schumacher, da Haas.

Devido à preocupação de que a bandeira vermelha pudesse ser acionada, permitindo uma troca de pneus gratuita, ou de que a corrida pudesse terminar atrás do safety car, a Mercedes decidiu não fazer o pit stop do seu líder para preservar a posição na pista. Sem nada a perder, Verstappen optou por pneus macios novos e manteve o segundo lugar.

Na volta 57 de 58, Masi instruiu os cinco carros que estavam uma volta atrás e separavam Hamilton e Verstappen – e apenas esses – a recuperarem a volta, e ordenou que o safety car entrasse nos boxes imediatamente antes da volta final. Verstappen ultrapassou Hamilton, cujo carro ainda estava equipado com pneus duros usados, e conquistou seu primeiro título.

A decisão de Masi estava em desacordo com os regulamentos esportivos da F1.

O Artigo 48.12 estipulava: “Se o diretor de provas considerar seguro fazê-lo, e a mensagem ‘CARROS ATRAPALHADOS PODEM ULTRAPASSAR AGORA’ tiver sido enviada a todos os competidores via sistema oficial de mensagens, quaisquer carros que tenham sido ultrapassados pelo líder deverão ultrapassar os carros na volta da liderança e o safety car".

O Safety Car da FIA à frente de Lewis Hamilton, da Mercedes Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“A menos que o diretor de provas considere que a presença do safety car ainda é necessária, assim que o último carro ultrapassado tiver passado pelo líder, o safety car retornará aos boxes no final da volta seguinte".

Se o safety car tivesse entrado nos boxes no final da volta seguinte – a volta final –, conforme prescrito pelas regras, o campeonato teria sido vencido por Hamilton.

“Do meu ponto de vista, Michael não fez nada de muito errado”, disse Wittich, que atuou como diretor de provas da F1 de 2022 a 2024, ao Formel1.de, portal irmão do Motorsport.com na Alemanha. “O regulamento não definia tudo de forma estrita. O que ele fez estava dentro de sua autoridade. Ele tinha um certo nível de arbítrio sobre como utilizar o safety car".

“Ele basicamente fez o que todos haviam concordado: criar uma última volta de corrida” Niels Wittich

“Um fator-chave foi que as equipes, a FIA e a F1 haviam concordado – ao longo de muitas reuniões – que as corridas deveriam, se possível, terminar sob condições de bandeira verde. Ninguém queria que uma corrida terminasse atrás do safety car".

“Em Abu Dhabi, a situação era tal que qualquer intervenção teria prejudicado alguém. Poderia ter-se acionado a bandeira vermelha – mas isso requer condições específicas, como perigo para o pessoal ou uma pista bloqueada. Não era esse o caso. Portanto, a bandeira vermelha não era realmente uma opção".

“Então surgiu a questão dos carros que estavam uma volta atrás. Inicialmente, ele disse que eles não poderiam recuperar a volta, depois permitiu – mas modificou o procedimento habitual ao não esperar mais uma volta. Isso estava dentro de sua autoridade, de acordo com os regulamentos da época".

“Ele basicamente fez o que todos haviam concordado: criar uma última volta de corrida. Isso resultou em um final espetacular, uma ultrapassagem, um vencedor e um segundo colocado. Poderia ter sido o contrário com a mesma facilidade. Isso é esporte".

Niels Wittich, Diretor de Corrida, FIA Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

“Um safety car no final da corrida é sempre controverso. Os fãs não gostam quando ele decide o resultado da corrida – mas isso vale para qualquer lugar. Seja na primeira volta ou nas últimas voltas, alguém ganha, alguém perde. Isso faz parte do esporte".

“A corrida de Abu Dhabi em si tinha sido bastante tranquila até o acidente de Latifi. Sem isso, teria sido um final simples, talvez até monótono. Mas, por causa do incidente e da intervenção, de repente tudo se tornou decisivo – e isso incomodou um grupo de fãs ou outro".

“Mais tarde, as pessoas disseram: ‘Vocês poderiam ter acionado a bandeira vermelha, poderiam ter feito isso ou aquilo.’ Sim, poderiam – mas essas teriam sido decisões inconsistentes em comparação com as corridas anteriores. E a consistência é fundamental".

“Em reuniões com as equipes no início de 2022, perguntei diretamente: ‘Vocês querem que acionemos a bandeira vermelha a cada incidente menor?’ Eles responderam que não. ‘Vocês querem regras diferentes para a corrida final?’ Mais uma vez, não".

“Um campeonato não se decide em uma única corrida. Os pontos perdidos no início da temporada são tão importantes quanto. Tanto Hamilton quanto Verstappen tiveram chances de garantir o título antes".

A FIA atribuiu o incidente a um “erro humano” e destituiu Masi do cargo de diretor de provas, já que o australiano sofreu uma onda de insultos, incluindo ameaças de morte, antes de acabar deixando a federação de vez.

“Após a investigação que se seguiu a Abu Dhabi, a conclusão parecia ser que Michael tinha que sair – essencialmente encontrando um bode expiatório”, acrescentou Wittich.

Michael Masi Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

“O que foi realmente decepcionante – para mim e muitos colegas – foi a falta de apoio da FIA a Michael. Isso é algo que precisa ser claramente criticado. Todos sabiam que, em situações extremas, você seria deixado à própria sorte".

“No passado, sob o comando de Charlie Whiting, sempre havia apoio da liderança da FIA – Max Mosley o apoiava firmemente. Esse apoio não existia mais. Ainda não existe. Essa é uma das razões pelas quais não sou mais diretor de provas na F1".

“Fosse o que fosse que acontecesse, não havia discussão adequada, nem apoio aos funcionários. E essa é a pior lição que se tira de toda essa situação".

Masi atualmente faz parte do conselho de administração da Karting Australia e foi diretor de eventos do Repco NextGen NZ Championship, que inclui o Formula Regional Oceania Trophy.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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