Porsche Cup
Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

NASCAR Cup
Austin Hill fará temporada parcial da NASCAR Cup pela RCR em 2026

Porsche Cup
Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
VÍDEO F1: Norris reacende polêmica e defende que Hamilton "deveria ter oito títulos"

Fórmula 1
McLaren anuncia novo nome para academia de pilotos; veja quem é

Geral
Defesa de Pedro Turra, ex-piloto acusado de homicídio doloso no DF, deixa o caso

MotoGP
GP da Tailândia
GUIA: MotoGP inicia temporada 2026 com mercado de pilotos insano e o retorno do Brasil ao grid
Fórmula 1

Ex-dono da F1 alerta para "caos e confusão" no início da temporada 2026

Bernie Ecclestone criticou as novas regras técnicas do Campeonato Mundial

Redação Motorsport.com
Publicado:
Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone

Foto de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

O novo regulamento técnico da Fórmula 1 para 2026 causou controvérsia entre os pilotos, equipes e outras figuras do paddock da categoria máxima do automobilismo. Bernie Ecclestone, ex-dono do Campeonato Mundial, alertou para um início caótico de temporada. 

Com o fim dos testes da pré-temporada da F1 em Barcelona e no Bahrein, as questões envolvendo a nova unidade de potência híbrida, incluindo o maior uso de lift-and-coast (tirar o pé do acelerador e deixar o carro seguir para captar energia do motor elétrico), fez Max Verstappen afirmar que a categoria estaria virando uma "Fórmula E em esteroides".

Ecclestone, em entrevista ao RTL, afirmou que “haverá caos e confusão no início da temporada [2026] — todos terão que aprender a F1 novamente”.

“As novas regras certamente não favorecem Max Verstappen e seu estilo de pilotagem. Não se trata tanto das corridas. Os desenvolvimentos estão caminhando para restrições cada vez maiores para os pilotos, mas a essência da F1 é que ela é um campeonato mundial para pilotos, não para engenheiros”.

Bernie afirmou que o estado atual do Campeonato Mundial e a comparação com a Fórmula E pode fazer a categoria máxima perder parte da base de fãs: “A F1 moderna compete mais com a Fórmula E. O perigo é que possamos perder fãs. Espero sinceramente que isso não aconteça”.

