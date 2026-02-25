O novo regulamento técnico da Fórmula 1 para 2026 causou controvérsia entre os pilotos, equipes e outras figuras do paddock da categoria máxima do automobilismo. Bernie Ecclestone, ex-dono do Campeonato Mundial, alertou para um início caótico de temporada.

Com o fim dos testes da pré-temporada da F1 em Barcelona e no Bahrein, as questões envolvendo a nova unidade de potência híbrida, incluindo o maior uso de lift-and-coast (tirar o pé do acelerador e deixar o carro seguir para captar energia do motor elétrico), fez Max Verstappen afirmar que a categoria estaria virando uma "Fórmula E em esteroides".

Ecclestone, em entrevista ao RTL, afirmou que “haverá caos e confusão no início da temporada [2026] — todos terão que aprender a F1 novamente”.

“As novas regras certamente não favorecem Max Verstappen e seu estilo de pilotagem. Não se trata tanto das corridas. Os desenvolvimentos estão caminhando para restrições cada vez maiores para os pilotos, mas a essência da F1 é que ela é um campeonato mundial para pilotos, não para engenheiros”.

Bernie afirmou que o estado atual do Campeonato Mundial e a comparação com a Fórmula E pode fazer a categoria máxima perder parte da base de fãs: “A F1 moderna compete mais com a Fórmula E. O perigo é que possamos perder fãs. Espero sinceramente que isso não aconteça”.

