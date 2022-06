Carregar reprodutor de áudio

Philipp Brändle, ex-engenheiro da Mercedes na Fórmula 1, comparou Lewis Hamilton a Michael Schumacher e Nico Rosberg, apontando uma vantagem do heptacampeão germânico frente ao astro britânico das Flechas de Prata.

Hamilton chegou à Mercedes em 2013 justamente para substituir Schumacher, que se aposentou definitivamente da F1 no fim de 2012. Na época, foi uma manobra arriscada do inglês, que estava na McLaren, até então superior ao time alemão, no qual o piloto apostou para o futuro.

A mudança deu certo e a Mercedes dominou a categoria a partir de 2014. Neste período, Hamilton enfileirou títulos, perdendo apenas para o ex-companheiro germânico Rosberg em 2016 e para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em 2021. Entre construtores, o time alemão venceu tudo.

Brändle, que trabalhava no departamento aerodinâmico das Flechas de Prata e hoje atua como comentarista na austríaca ServusTV, comparou Hamilton a Schumacher e também falou sobre o momento atual do britânico, que vem sendo batido pelo companheiro e compatriota George Russell.

"[Hamilton] necessita de uma confiança extrema em seu carro, mas é capaz de dar a volta por cima. Ele não possui a bagagem técnica que tinham Michael Schumacher ou Nico Rosberg. Necessita de confiança, mas sente o que é o monoposto", afirmou o engenheiro.

Brändle, porém, crê que Hamilton pode dar a volta por cima em 2022. "Estes 75 pontos [de desvantagem] são três corridas. [Charles] Leclerc também tinha uma vantagem de mais de 40 pontos no começo deste ano. A temporada é grande".

