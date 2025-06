Lewis Hamilton está passando por dificuldades na Ferrari. Depois de uma vitória na corrida sprint da China, o heptacampeão teve resultados abaixo do esperado na temporada 2025. Karun Chandhok, ex-piloto de Fórmula 1, disse que o britânico ainda não confia totalmente na equipe de engenharia da Scuderia.

Hamilton venceu sete vezes no GP do Canadá, empatando com Michael Schumacher no maior número de vitórias nesse circuito. Ele obteve seu primeiro triunfo na F1 aqui em 2007 e tem um total de dez pódios no Circuito Gilles Villeneuve.

O heptacampeão está atualmente em sexto lugar no campeonato e ainda não subiu ao pódio este ano. Ele marcou oito pontos na Espanha, mas ficou desapontado após a corrida quando Nico Hulkenberg o ultrapassou com o carro da Sauber.

Em coletiva na quinta-feira, Hamilton disse que o método de configuração da Ferrari era "completamente diferente" do que ele estava acostumado na Mercedes e na McLaren. Ele achava que algumas decisões de engenharia não eram "sensatas".

"Foi muito interessante para mim ouvir o comentário de Lewis sobre como a Ferrari configurou o carro para este fim de semana", disse Chandhok à Sky Sports. "É completamente diferente de tudo o que ele fez na Mercedes ou da maneira como ele faz isso há anos".

O ex-F1 disse que isso sugeria que ainda não havia total confiança entre Hamilton e seus engenheiros. "Como piloto, você precisa ter cuidado para não tentar mudar demais. Afinal de contas, os engenheiros têm o conhecimento técnico para fazer as coisas funcionarem", acrescentou Chandhok.

"Acho que é exatamente isso que está acontecendo aqui - para mim, isso resume que eles ainda precisam construir esse nível de confiança", continuou o ex-piloto. "Ok, eu fiz as coisas do meu jeito por anos e funcionou, mas vocês fazem de forma diferente e agora eu tenho que descobrir se posso confiar que o seu jeito vai dar certo".

