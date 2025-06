Jolyon Palmer, ex-piloto de Fórmula 1, analisou, no podcast F1 Nation, o desempenho de Oscar Piastri depois que a dupla da McLaren bateu na corrida de Montreal. Palmer foi claro sobre a capacidade do australiano, afirmando que ele é o melhor piloto do grid atual, superando Max Verstappen.

"Honestamente, acho que Oscar é o melhor piloto da categoria no momento", disse Palmer. "Portanto, este é um confronto difícil e eu concordo com essa avaliação".

O especialista destacou como Piastri se sai bem em uma disputa acirrada, enquanto Norris às vezes vacila. "Vimos várias vezes que Oscar é fantástico em batalhas roda a roda, e Lando mostrou algumas vezes que não lida perfeitamente com a situação", acrescentou.

Sobre o incidente com o canadense, Palmer defendeu a tentativa de Norris na curva do hairpin. "Lando deu a si mesmo uma chance ao entrar e chegar lá. Ele deu a si mesmo uma grande oportunidade de tentar ultrapassar na chicane ou na primeira curva", explicou.

Mas Palmer disse que foi a hesitação de Norris que acabou fazendo com que a manobra desse errado. "Tenho certeza de que ele vai se arrepender de não ter ido para a direita e tentado novamente na primeira curva. Todos esses momentos são brutalmente difíceis, quando você tem que decidir em segundos para que lado está indo e fez a escolha errada", concluiu.

O desempenho de Piastri nesta temporada tem sido realmente excepcional - ele lidera o campeonato com 22 pontos de vantagem sobre Norris, com Verstappen mais 21 pontos atrás, em terceiro.

