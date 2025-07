O ex-piloto e analista de Fórmula 1 da Sky Sports, Martin Brundle, afirmou que George Russell não está sendo tratado de forma justa em meio aos rumores sobre negociações entre a Mercedes e o tetracampeão Max Verstappen.

O contrato do piloto britânico com a equipe de Brackley expira no final da temporada de 2025. Apesar de ter impressionado na primeira metade da temporada e conquistado a vitória no Canadá, Russell ainda está esperando que a caneta seja colocada no papel para o próximo ano.

Russell e o chefe da equipe, Toto Wolff, confirmaram que há conversas em andamento entre a equipe e Verstappen - embora Wolff tenha afirmado que há pouca probabilidade de que isso se concretize no próximo ano.

"Não, não acho que ele esteja", explicou Brundle na Sky Sports F1 quando perguntado se ele achava que Russell estava sendo tratado de forma justa. "Acho que ele está sendo um pouco prejudicado".

"Ele está fazendo um trabalho brilhante na liderança da equipe da Mercedes. Ele assumiu o posto de Lewis Hamilton muito bem. Deve ser muito desconfortável para ele e um pouco embaraçoso, sabe, ele estar sentado lá esperando, a menos que algo esteja acontecendo nos bastidores, mas se estiver, por que eles não dizem isso?"

"É claro que Max Verstappen - acho que todos aceitam que ele é o mais rápido do grid - também tem alguns desafios. Mas é uma situação muito difícil".

"Mas esse é o cadinho da Fórmula 1. Existe uma grande quantidade de tubarões e, se você for o chefe de uma equipe, não tome nenhuma decisão até que seja realmente necessário. E, de fato, vamos perguntar a Christian [Horner] após o TL1: 'Existe alguma maneira de Max conseguir se livrar do contrato com a Red Bull?"

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Se alguma vez você precisou de uma bola de cristal, e nós tentamos obtê-la quando éramos pilotos, se alguma vez ela será mais opaca, é agora. Porque na próxima temporada, novo chassi, novo motor, a Red Bull será a estreante na fabricação de seus próprios motores. Essa é uma tarefa muito difícil. E tenho certeza de que Max está um pouco nervoso".

Wolff discutiu a probabilidade de Verstappen se juntar às 'Flechas de Prata' durante o fim de semana do GP da Áustria. "Acho que quando você olha para a situação que temos com Kimi e George, temos uma formação perfeita da qual gostamos muito e que acreditamos ser o futuro", explicou Wolff à Sky Sports F1.

"Mas, ao mesmo tempo, há um tetracampeão mundial que precisa decidir o que vai fazer no futuro e, como chefe de equipe, é preciso ver onde isso vai dar. Mas acho que tenho uma probabilidade muito pequena de que isso aconteça", concluiu.

