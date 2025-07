Ex-F1 aponta problemas estruturais graves no carro da Sauber

Gabriel Bortoleto rodou com o C45 na seção Becketts do circuito de Silverstone, nos minutos finais do treino livre da Fórmula 1, após perder o controle do carro. Enquanto deslizava sobre as zebras e a grama, a suspensão dianteira esquerda quebrou antes que o veículo parasse em frente ao muro na saída da curva Chapel.



O acidente provocou a segunda interrupção com bandeira vermelha em um curto espaço de tempo, e por isso a terceira e última sessão de treinos livres terminou dois minutos mais cedo. Felizmente, Bortoleto escapou ileso do incidente.

“Acho que foram as condições do vento que o pegaram de surpresa”, declarou Martin Brundle, ex-piloto de F1 e atual comentarista, à Sky Sports F1, sobre o circuito. O britânico relembrou o acidente que encerrou a corrida de Bortoleto no GP da Austrália, quando, na estreia da Fórmula 1, a suspensão traseira da Sauber quebrou aparentemente sem motivo, fazendo com que o piloto batesse no muro.

“Vimos em Melbourne, com a Sauber, que a suspensão traseira quebrou quando ele rodou, antes mesmo de atingir qualquer coisa”, disse Brundle. “Hoje vi o carro quando o trouxeram de volta, e literalmente tudo estava destruído no canto dianteiro esquerdo. Parecia um ovo esmagado, quebrou como um graveto".

O comentarista destacou uma possível fraqueza preocupante no carro da equipe de Hinwil. “Então, não sei o que está acontecendo com a integridade estrutural ali, mas é evidente, assim que o carro começa a deslizar de lado sobre as zebras. Já é a segunda vez e na primeira também dissemos que ele teve sorte de sair daquela com tão pouco.”

