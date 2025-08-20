Ex-F1 aposta no retorno de Sainz à Ferrari caso Hamilton aposente

Lewis Hamilton, que entrou na Ferrari nesta temporada para substituir Carlos Sainz, tem um contrato até o final de 2026. No entanto, Hamilton, que teve dificuldades para se acostumar com o SF-25, teve um início abaixo do esperado com a Scuderia. Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1, apontou Carlos Sainz como um possível substituto de Lewis Hamilton se as coisas derem errado na equipe italiana.

Hamilton teve uma série de comentários autocríticos, se descrevendo como "inútil" depois de ter sido eliminado no Q2 na Hungria devido a problemas de estabilidade traseira do carro. Ainda mais notável foi o comentário de Hamilton após a sessão de que havia "algo acontecendo nos bastidores" da Ferrari. Essa declaração vaga despertou grande curiosidade no paddock.

Herbert acha que essas palavras podem indicar uma possível separação da Ferrari: "É claro que não sei o que Hamilton quer dizer quando afirma que as coisas estão acontecendo nos bastidores".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Mas acho que isso pode ser interpretado de uma forma que poderia haver discussões sobre uma mudança de piloto, talvez eles tenham dito: 'Se as coisas não melhorarem, precisamos que o próximo piloto esteja pronto para o próximo ano'. Talvez se as coisas não derem certo para Hamilton e para a Ferrari, talvez seja hora de nos separarmos".

No caso improvável de uma separação, a ida de Max Verstappen para a Ferrari está fora de questão, já que o holandês continua comprometido com a Red Bull para o próximo ano. No entanto, Herbert diz que Sainz poderia ser uma opção. "Acho que poderia ser Verstappen, mas vi uma pequena entrevista com Carlos Sainz".

"Perguntaram a ele se voltaria para a Ferrari e ele disse: 'Sim, talvez!' Carlos estava fazendo um ótimo trabalho na Ferrari e realmente conseguiu competir com Charles Leclerc. Ele teve dificuldades com a Williams, mas sabemos o que ele pode fazer na Ferrari".

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!