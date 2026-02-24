Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Stock Car
Stock Car
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

Indy
Indy
St. Petersburg
Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

Ex-F1 crava: a emoção não se mede em ultrapassagens

David Coulthard argumenta que F1 não precisa de muitas ultrapassagens para ser emocionante, insistindo que momentos memoráveis e vitórias importam mais do que ação constante

Lydia Mee
Publicado:
David Coulthard, Presenter, Channel 4 F1

O ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard refutou as alegações de que o campeonato precisa de muitas ultrapassagens para ser emocionante.

Leia também:

Um novo conjunto de regulamentos chegou à F1 nesta temporada, com um dos objetivos sendo abrir mais oportunidades de ultrapassagem. Os carros são menores e mais leves do que os carros da era do efeito solo, e a aerodinâmica ativa, que substituiu o DRS, juntamente com o impulso elétrico que os pilotos podem usar, visam aumentar as ultrapassagens.

Mas, após os pilotos compartilharem suas impressões iniciais durante os testes de pré-temporada no Bahrein, surgiram algumas preocupações de que isso possa não se confirmar.

"Se você tem o carro mais rápido na classificação, por que esperaria que alguém o ultrapassasse? Sabe, a essência da F1 é: rápido na frente, mais lento atrás. A corrida começa, o piloto mais lento nunca vai conseguir chegar e vencer", argumentou Coulthard no podcast Up To Speed.

"Basta olhar para a história do esporte. Seja o mais rápido. Como piloto, eu queria estar na pole position porque, especialmente em Mônaco, se eu liderasse na primeira curva, 90% do trabalho já estava feito."

O co-apresentador e ex-apresentador de TV da F1, Will Buxton, acrescentou: "Eles não conseguem ultrapassar em Mônaco desde a década de 1920. Então, 100 anos depois, ainda não há muita chance de isso acontecer. Mas a esperança com esses novos regulamentos é que as ultrapassagens sejam um pouco mais fáceis, que as corridas sejam um pouco mais emocionantes do que têm sido."

Start of race

Start of race

Coulthard comparou uma corrida a uma partida de futebol, argumentando que se o time favorito de um torcedor vencesse por 1 a 0, ele sairia dizendo que foi um jogo emocionante.

"Mas eu não entendo", respondeu o ex-piloto da Red Bull. "Numa partida de futebol, se o seu time ganha por 1 a 0, você sai dizendo 'foi uma boa partida'. Você não vê 100 gols ou 100 pontos no basquete e coisas assim. Então não se trata de quantas coisas acontecem."

"Lembro-me de Mansell ultrapassando Gerhard Berger por fora no México em 1988. Essa cena ficou marcada na minha memória porque, talvez eu tenha me enganado quanto ao ano, mas foi uma ultrapassagem incrível."

"Ou me lembro da volta de classificação de Senna em Mônaco, que foi um segundo mais rápida que a de Alain Prost. O importante são esses momentos memoráveis, e não a quantidade deles. É como um feed de redes sociais."

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Mudança de carga aerodinâmica pode ser grande desafio do regulamento de 2026
Próximo artigo CEO da F1, Domenicali reage a críticas ao carro de 2026 e 'banca' bom espetáculo na nova era de regulamentos

Principais comentários

Mais de
Lydia Mee

F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein

F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

F1 - Hamilton descarta aposentadoria após 2026: "Não vou a lugar nenhum"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Hamilton descarta aposentadoria após 2026: "Não vou a lugar nenhum"
Mais de
David Coulthard

F1: Coulthard lembra como foi substituir Senna na Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Coulthard lembra como foi substituir Senna na Williams

F1 - Coulthard: Início de Hamilton na Ferrari é "desconfortável de se ver"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Coulthard: Início de Hamilton na Ferrari é "desconfortável de se ver"

F1 - Coulthard "totalmente confuso" com mudança de Hamilton: "Não parece que possa ser campeão"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Canadá
F1 - Coulthard "totalmente confuso" com mudança de Hamilton: "Não parece que possa ser campeão"

Últimas notícias

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Stock Car
STCK Stock Car
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda