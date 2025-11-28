Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
Adrian Sutil está sendo investigado por fraude e apropriação indevida
Foto de: LAT
De acordo com o jornal alemão Bild, o ex-piloto de Fórmula 1, Adrian Sutil foi preso nesta sexta-feira (28) acusado de fraude e apropriação indevida. Ele está sendo investigado por envolvimento em supostas negociações de carros de luxo na Europa e permanecerá preso provisoriamente até o trabalho de investigação policial ser concluído.
A prisão teria feito parte de uma ação policial internacional, com buscas na Suíça, em Mônaco e na Alemanha, onde Sutil foi detido, em Sindelfingen, cidade próxima a Stuttgart. Um porta-voz do Ministério Público de Stuttgart confirmou que já havia um mandado de prisão contra o alemão. Após a prisão, ele foi imediatamente levado ao tribunal, onde o juiz decidiu mantê-lo sob custódia. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva em Baden-Württemberg.
Nada foi divulgado ainda sobre as circunstâncias exatas da prisão e as autoridades alemãs também não divulgaram outros detalhes sobre o caso. Está claro, no entanto, que a investigação gira em torno de suspeitas de 'fraude organizada grave e desvio de fundos em associações'. O advogado de Sutil ainda não respondeu às perguntas da mídia. Diz-se que o ex-F1 tem sido ativo no comércio de carros exclusivos nos últimos anos.
Essa não é a primeira vez que Sutil se envolve em um caso policial. Em 2011, ele se desentendeu com Eric Lux, membro do conselho da Lotus na F1, ferindo o homem no pescoço com um taça de champagne quebrada. Na época, ele foi condenado a 18 meses de prisão sob liberdade condicional.
Sutil competiu na F1 entre 2007 e 2014, com passagens pela Spyker, Force India e Sauber. Seu melhor resultado na categoria foi em 2009, quando chegou em quarto lugar no GP da Itália.
Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários