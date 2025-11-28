Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

De acordo com o jornal alemão Bild, o ex-piloto de Fórmula 1, Adrian Sutil foi preso nesta sexta-feira (28) acusado de fraude e apropriação indevida. Ele está sendo investigado por envolvimento em supostas negociações de carros de luxo na Europa e permanecerá preso provisoriamente até o trabalho de investigação policial ser concluído.

A prisão teria feito parte de uma ação policial internacional, com buscas na Suíça, em Mônaco e na Alemanha, onde Sutil foi detido, em Sindelfingen, cidade próxima a Stuttgart. Um porta-voz do Ministério Público de Stuttgart confirmou que já havia um mandado de prisão contra o alemão. Após a prisão, ele foi imediatamente levado ao tribunal, onde o juiz decidiu mantê-lo sob custódia. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva em Baden-Württemberg.

Nada foi divulgado ainda sobre as circunstâncias exatas da prisão e as autoridades alemãs também não divulgaram outros detalhes sobre o caso. Está claro, no entanto, que a investigação gira em torno de suspeitas de 'fraude organizada grave e desvio de fundos em associações'. O advogado de Sutil ainda não respondeu às perguntas da mídia. Diz-se que o ex-F1 tem sido ativo no comércio de carros exclusivos nos últimos anos.

Essa não é a primeira vez que Sutil se envolve em um caso policial. Em 2011, ele se desentendeu com Eric Lux, membro do conselho da Lotus na F1, ferindo o homem no pescoço com um taça de champagne quebrada. Na época, ele foi condenado a 18 meses de prisão sob liberdade condicional.

Sutil competiu na F1 entre 2007 e 2014, com passagens pela Spyker, Force India e Sauber. Seu melhor resultado na categoria foi em 2009, quando chegou em quarto lugar no GP da Itália.

