Ex-piloto de Fórmula 1 e analista da Sky Sports, Martin Brundle acredita que Ayrton Senna e Michael Schumacher teriam gostado de competir com os novos carros de 2026, que são diferentes dos anteriores por uma 'revolução' nas regras técnicas.

A temporada 2026 trará um novo conjunto de regras para o campeonato. Algumas das mudanças incluem uma divisão quase igual entre motor a combustão interna e de propulsão elétrica. Como resultado, haverá uma maior ênfase na gestão de energia, e os pilotos precisarão focar em onde e quando usar a energia armazenada.

“Se você vai acelerar ao máximo por muito tempo, precisa proteger algumas coisas,” disse Brundle durante um evento de mídia da McLaren. “Sempre foi assim, seja na época de Stirling [Moss] e [Juan Manuel] Fangio, ou de Jackie [Stewart], Graham [Hill] e Jim [Clark].

“Naquela época, era anéis de engate, semi-eixos, juntas universais, caixas de câmbio em geral, motores, suspensão, juntas esféricas, embreagem – sempre estávamos protegendo algo".

"Mesmo nos temidos anos 80, com os turbos, tínhamos 220 litros de combustível, então fazíamos lift and coast [tirar o pé e deixar o carro ir] brutalmente durante toda a corrida porque essa era a única forma de chegar ao fim com algum desempenho ou combustível sobrando".

Martin Brundle, Sky Sports F1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Uma vez fiquei sem combustível na reta final e perdi o terceiro lugar em Adelaide porque não fui cuidadoso o suficiente com isso. Então, sempre foi necessário proteger algo ao longo do caminho. Pneus são um bom exemplo, especialmente hoje em dia".

O ex-piloto, que foi companheiro de Schumacher na Benetton em 1992, acrescentou: “Na verdade, acho que Ayrton e Michael adorariam esses carros porque eles têm a capacidade de usar todas as ferramentas, e as pessoas que sabem como usar melhor essas ferramentas e tirar o máximo dos carros [seriam as que teriam sucesso]".

“Acho que o que aconteceu é que a proteção das suas juntas universais, freios e juntas esféricas agora se concentra na bateria, porque os carros são à prova de balas em muitos outros aspectos. Então, acho que o desafio específico mudou, mas o geral continua o mesmo".

