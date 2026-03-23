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Ex-F1 'manda recado' para Verstappen: "Parar de falar e pilotar"

Johnny Herbert foi questionado por Damon Hill sobre as críticas feitas pelo tetracampeão mundial em relação ao novo regulamento da categoria

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Darum zweifelt Max Verstappen an Red-Bull-Aufholjagd wie 2025

Johnny Herbert foi criticado pelo ex-Fórmula 1 Johnny Herbert em decorrência das atuais críticas que o tetracampeão mundial vem fazendo sobre o atual regulamento da principal categoria do automobilismo mundial. 

Leia também:

Desde o início da temporada, o holandês tem sido bastante vocal em relação ao seu descontentamento com as novas unidades de potência introduzidas neste ano. Recentemente, o piloto da Red Bull alegou que as pessoas que estão gostando das regras atuais "não entendem nada de corrida". Em outros momentos, chamou a temporada atual de "piada" e "Fórmula E com esteroides".   

Com a introdução de um motor, praticamente, divido em 50% à combustão e 50% elétrico, o gerenciamento de energia se tornou um dos pontos centrais na pilotagem. A necessidade de gerenciar bateria é o que vem aborrecendo Verstappen. 

Âncora do podcast Stay on Track, o campeão de 1996 Damon Hill questionou Johnny Herbert se "Max Verstappen deveria parar de falar e pilotar". 

Herbert respondeu: “Em muitos aspectos, sim. É sempre muito bom quando você está no melhor carro. É sempre um pouco mais difícil quando você não está. Ele não teve uma carreira ruim até agora, ainda há muito mais coisas que ele será capaz de alcançar na F1, como outro campeonato mundial ou mais uns três.”

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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