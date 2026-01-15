Ex-F1 revela que Mercedes estaria com problemas com nova unidade de potência

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

Ex-F1 revela que Mercedes estaria com problemas com nova unidade de potência

Segundo Johnny Herbert, carro não ligou quando equipe tentou colocar o novo motor

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Assim como em 2014, no início da era híbrida da Fórmula 1, rumores começaram a aparecer no paddock de que a Mercedes seria a favorita de 2026 em relação a nova unidade de potência. No entanto, de acordo com Johnny Herbert, ex-piloto de F1, o time de Brackley tem enfrentado problemas com o motor deste ano. 

Leia também:

"Eu não escutei nada de nenhuma equipe ainda, mas ouvi falar de problemas com a Mercedes quando eles tentaram colocar as unidades de potência na parte traseira do carro e ele não ligou", disse Herbert em entrevista ao site de apostas JeffBet. "Depois dos rumores de que a Mercedes estaria na posição mais forte para 2026, não parece que seja o caso".

"De forma geral, tem sido tudo bem silencioso nas fábricas. As equipes estão focadas, trabalhando duro e se preparando da melhor maneira possível", continuou. "Tenho certeza de que haverá muitos pequenos problemas, como sempre acontece quando se entra em um novo ano com um carro novo e regras novas. Há muitas incógnitas. É diferente quando o carro está sendo testado na fábrica e quando está correndo de verdade na pista". 

Na semana passada, a FIA marcou uma reunião com especialistas para discutir uma possível vantagem que a Mercedes e a Red Bull teriam encontrado no novo regulamento. As duas equipes teriam achado uma brecha que permite mudar a taxa de compressão de suas unidades de potência durante a corrida e sob altas temperaturas, mas retornam ao limite de 16:1 quando medidas em temperatura ambiente. A taxa mais alta pode dar até 15 cavalos a mais de potência em relação aos rivais.

Em 2025, o time de Brackley foi segundo colocado entre construtores, tendo George Russell e Kimi Antonelli como titulares. Para 2026, os dois pilotos continuam com a equipe e, apesar dos comentários sobre os possíveis problemas da Mercedes, Herbert também compartilhou acreditar no protagonismo de Russell dentro do time, até mesmo colocando o britânico como candidato ao título a depender do carro.  

"Ele será muito importante no ressurgimento da Mercedes. Eles querem voltar a estar lá na frente e George também pode evoluir sendo pressionado por Kimi Antonelli. A consistência é o principal fator que divide a competitividade deles no momento. George é muito consistente, enquanto Antonelli ainda não é. É uma boa mistura de experiência com juventude, e isso vai beneficiar os dois no fim das contas", explicou. 

"George sabe que Antonelli vai evoluir e tem o apoio do Toto Wolff, mas acho que, com o carro certo, George pode brigar pelo campeonato", concluiu. 

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 
 


 

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Adidas revela coleção 2026 da Mercedes na F1; veja fotos
Próximo artigo F1 - Patrocinador master da Audi critica design da Ferrari: "Identidade da marca é muito importante"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira
F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull apresenta pintura para temporada de 2026; veja imagens
F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Audi anuncia Gillette como patrocinadora a partir da temporada 2026

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros