Fórmula 1

Ex-F1 vê 2026 como possível retorno de Hamilton ao topo

Primeiro ano do heptacampeão na Ferrari foi difícil, mas tudo indica uma melhora em 2026, afirmou Martin Brundle

Lydia Mee André Wiegold
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton deixou para trás um ano de dificuldade e aprendizado. Sua temporada de estreia na Ferrari em 2025 foi tudo menos planejada: nenhum pódio em GPs, com o único ponto positivo foi uma vitória na corrida sprint da China. Mas, com a grande mudança no regulamento em 2026, tudo deve ser diferente para o piloto de 41 anos. O ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista da Sky Sports, Martin Brundle, está otimista de que o heptacampeão conseguirá a volta por cima em Maranello.

Leia também:

"Espero que sim – pelo Lewis e pela Ferrari", declarou Brundle ao Sky Sports F1. "Como fãs da F1, sempre queremos que a Ferrari tenha um bom desempenho. E eu ficaria feliz se tudo se encaminhasse para o melhor para o Lewis".

Segundo o ex-F1, o estado emocional do britânico é a chave para o sucesso. Enquanto Hamilton em 2025 frequentemente lutava para se adaptar e com o carro, agora ele parece mais firme. "Ele parece um pouco mais feliz", observa Brundle. "Um Lewis feliz sempre foi – e não só na Ferrari – um Lewis rápido".

Especialmente as novas regras técnicas para 2026 podem favorecer Hamilton. Brundle acredita que o veterano vai conseguir aproveitar perfeitamente as novas ferramentas e possibilidades do regulamento. Mas o desafio dentro do próprio time continua alto: "Ele precisa vencer Charles Leclerc no outro [carro da] Ferrari, porque ele também está totalmente focado".

O "DNA" de Hamilton no novo Ferrari

Depois de passar grande parte do ano passado se adaptando aos processos da Scuderia, Hamilton agora está profundamente enraizado na equipe. Craig Slater, colega de Brundle nos comentários, destaca o trabalho duro que o heptacampeão investiu nos últimos 12 meses.

"Ele disse: 'Eu coloquei meu DNA neste carro'", contou Slater. Enquanto em 2025 ele ainda enfatizava a necessidade de se acostumar, agora os relacionamentos dentro do time amadureceram. A grande questão permanece: ele colherá agora os frutos desse trabalho?

Luta contra a juventude: ele conquistará o oitavo título?

A ideia de que Hamilton, aos 41 anos, ainda luta seriamente pelo título fascina o paddock. "Lewis transcende a F1 como nenhum outro piloto antes ou depois dele", afirmou Brundle com convicção.

A missão "Número 8", porém, não será fácil. Hamilton precisa superar uma geração de pilotos que, em parte, tem metade da sua idade. Ainda assim, Brundle mantém sua previsão: "Não será fácil para ele, mas estou confiante de que uma temporada melhor está por vir".

A Ferrari parece ter trabalhado de forma inovadora na virada do ano e, segundo Brundle, está em sua melhor forma em anos – o palco para o retorno ao topo de Hamilton está, portanto, montado.

