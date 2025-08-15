A Cadillac entrará na Fórmula 1 em 2026, mas a fabricante americana ainda não anunciou uma dupla de pilotos. A marca comunica abertamente que gostaria de ver um americano no cockpit. No entanto, esse plano não parece estar dando certo por enquanto, como afirma James Hinchcliffe, ex-piloto da Indy, que aponta veteranos como Valtteri Bottas e Sergio Perez como favoritos para vaga, citando também o ex-Haas Mick Schumacher.

Hinchcliffe conhece o mercado norte-americano como a palma de sua mão e não vê atualmente nenhum piloto dos EUA que seja realmente adequado para essa função. Ele acredita que é mais provável que Pérez e Bottas vençam a disputa, pois trazem consigo uma experiência valiosa.

Isso poderia permitir que a Cadillac se tornasse competitiva mais rapidamente, pois os pilotos já foram bem-sucedidos e trabalharam em equipes de ponta na categoria principal por muito tempo. Mas quais pilotos norte-americanos poderiam assumir o comando de um cockpit no futuro? Pérez e Bottas têm 35 anos de idade e podem ser apenas uma solução de curto prazo para dar o pontapé inicial.

Hinchcliffe cita Colton Herta e Kyle Kirkwood como possíveis candidatos. Ambos competem na IndyCar e também o jovem piloto de Fórmula 2, o piloto Jak Crawford. Talvez um desses pilotos assuma o papel de piloto reserva por enquanto.

Colton Herta é repetidamente ligado à Fórmula 1 Foto: Motorsport Images

Do ponto de vista alemão, Mick Schumacher também pode ter uma chance de conseguir um lugar no cockpit se um dos pilotos experientes desistir. Schumacher já pilotou para a Haas na Fórmula 1 e conhece bem a série. No entanto, a longo prazo, a Cadillac quer atingir o objetivo de estabelecer um americano na categoria principal.

"Acho que um piloto americano é o objetivo dessa equipe, mas o desempenho no mais alto nível deve ser o objetivo número um", disse Hinchcliffe à F1. "E atualmente não há nenhum piloto americano que possa entrar no carro amanhã e apresentar os mesmos resultados que alguém com tanta experiência na Fórmula 1".

"Mas Colton teve um teste muito bem-sucedido com a McLaren", continuou o ex-Indy. "Ele foi cortejado pela AlphaTauri. Há claramente um talento ali. E se você olhar para Kyle Kirkwood, que derrotou Colton Herta na Indy - ambos os pilotos já estão sob o guarda-chuva da TWG, então eles já estão na família, por assim dizer".

Mick Schumacher posa em frente a um logotipo da Cadillac (fotomontagem) Foto: Getty Images/Alpine

"Depois, há Jak Crawford na Fórmula 2", continua Hinchcliffe. "Portanto, há vários jovens americanos com potencial. Isso não acontecerá em 2026, mas em algum momento veremos um americano no cockpit. [Schumacher] já fez suas duas temporadas. Elas não foram as melhores. Acho que ele cresceu como piloto desde então. Ele assumiu o papel de piloto reserva da Mercedes e provavelmente aprendeu muito com isso".

"Eu sempre escolheria os dois pilotos mais experientes se estivesse no comando desse programa", continua Hinchcliffe. "Mas se um deles não der certo por qualquer motivo, então vale a pena considerar seriamente Mick, porque ele tem o ritmo natural".

"Se você observar a carreira de júnior dele, ele sempre levou cerca de um ano e meio para se acostumar com um carro. Também vimos isso na Haas, mas não foi o suficiente para manter o cockpit".

"No entanto, se ele tivesse um projeto de longo prazo, algo que pudesse começar desde o início, e soubesse que teria tempo para aprender - eles provavelmente não estariam competindo por pontos imediatamente -, talvez houvesse um pouco menos de pressão. Esse poderia ser um ambiente em que ele poderia se desenvolver".

O ex-Indy também cita o nome do brasileiro Felipe Drugovich, mas como piloto reserva da equipe americana: "Portanto, acho que seria muito inteligente que Jak Crawford ou Felipe Drugovich se juntassem a esse projeto agora como piloto reserva, caso Mick [Schumacher] não consiga a vaga daqui a dois ou três anos. Essa equipe pode avançar. Eles estão investindo muito e quem sabe o que acontecerá em um ou dois anos".

O jornalista Lawrence Barretto acrescenta: "Falei com Checo algumas vezes nos últimos meses. O que posso dizer é que ele está extremamente ansioso para voltar à Fórmula 1 - mas apenas para o projeto certo. E acho que o motivo pelo qual a Cadillac é tão atraente para ele é tudo o que eles estão colocando nesse projeto".

"E acho que ele entende que o primeiro ano não será o ano em que ele vai 'arrasar'. Mas acho que é uma oportunidade para ele usar as habilidades que o levaram ao topo: como ele pode motivar uma equipe, gerenciar os pneus e desenvolver um carro durante uma temporada e o inverno [período intertemporadas]".

Será que Pérez conseguirá participar da corrida? Foto: Motorsport Images

"Acho que todas essas coisas dificilmente estão disponíveis no mercado de pilotos no momento. E acho que é por isso que o nome de Checo estava na conversa tão cedo e por isso acho que ele estará no carro", diz Barretto. "Eles precisam colocá-lo no carro porque precisam dessa experiência".

"Acho que eles querem começar a trabalhar o mais rápido possível e encontrar uma maneira de formar a equipe rapidamente. É por isso que você precisa de experiência. Acho que Valtteri e Checo juntos podem proporcionar essa experiência", esclarece Barretto.

"Valtteri continua com fome no paddock. Ele aceitou o trabalho como reserva da Mercedes e faz todas as tarefas de mídia social que lhe são atribuídas. Ele está disponível para tudo, mas também faz as coisas importantes: ele está no simulador, participa de todas as reuniões técnicas e conhece o desenvolvimento da Mercedes para 2026 - isso pode ser importante".

Fotomontagem: Valtteri Bottas em frente a um logotipo da Cadillac Foto: Getty Images

"Ele tem uma enorme experiência com o motor Mercedes. Ele também tinha o motor Ferrari na Sauber. Estou fazendo uma lista de verificação aqui que torna impossível dizer não a Valtteri Bottas. É por isso que esses dois são os favoritos para mim, porque acho que eles têm exatamente essa experiência", concluiu Barretto.

