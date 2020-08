Ex-piloto da Red Bull na Fórmula 1, Robert Doornbos afirmou que Alex Albon "perdeu o rumo" na temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial. A crítica vem em um momento complicado para o tailandês, que está pressionado no time austríaco.

Promovido à Red Bull no GP da Bélgica de 2019 em substituição ao francês Pierre Gasly, Albon foi bem no fim do ano passado, mas vem sofrendo no atual campeonato e já está 55 pontos atrás de seu companheiro Max Verstappen. O holandês soma 95 e é o vice-líder de 2020.

“É um momento bastante difícil para ele”, disse Doornbos, que correu três GPs pela equipe principal da companhia de bebidas energéticas em 2006, ao Ziggo Sport. “Albon realmente perdeu seu rumo. Ele está destroçado lá”, seguiu o holandês.

“Eu detesto que tantas pessoas estejam dizendo coisas ruins dele porque é um ótimo piloto. Porém, o automobilismo é assim. Se você se perde, pode levar muito tempo para encontrar novamente seu caminho”, completou Doornbos.

No GP da Espanha, disputado no último domingo em Barcelona, Albon terminou apenas em oitavo, só um posto à frente da AlphaTauri de Gasly, seu antecessor. Verstappen foi o segundo, atrás do britânico Lewis Hamilton, líder de 2020 com a Mercedes (132 pontos).

