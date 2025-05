Na data que marca os 31 anos do trágico acidente de Ayrton Senna em Ímola, companheiros de grid do tricampeão e também do austríaco Roland Ratzenberger, que teve uma batida fatal no dia anterior, criticaram a forma que ambos foram retratados na série Senna, da Netflix. Entre os críticos estão David Coulthard, ex-piloto de Fórmula 1 que assumiu a vaga do brasileiro em 1994, na Williams.

Em 30 de abril de 1994, Roland Ratzenberger bateu seu Simtek Ford na curva Villeneuve durante a classificação para o GP de San Marino - um defeito na asa dianteira deixou o austríaco sem chance em um dos pontos mais rápidos do circuito: foi a primeira fatalidade em um fim de semana de corrida de F1 em doze anos.

No entanto, a tragédia que envolveu o novato foi ofuscada pela morte do tricampeão Ayrton Senna no dia seguinte, que dominou as notícias em todo o mundo. Três décadas depois, pouca coisa mudou; até hoje, os nomes Senna e Ratzenberger estão intrinsecamente ligados pelo horror de Ímola.

Isso também ficou evidente na minissérie "Senna", lançada no ano passado, com a qual a Netflix quis criar um memorial cinematográfico para o ícone brasileiro da F1 para marcar o 30º aniversário de sua morte - o que foi apenas parcialmente bem-sucedido, principalmente devido às muitas imprecisões e erros no retrato...

Distorção de eventos "para efeito dramático"

Esses erros também são particularmente evidentes em relação a Ratzenberger, já que o acidente do austríaco no trágico fim de semana em Ímola não é apenas explorado na série, mas também retratado de forma imprecisa em alguns casos.

Não é de surpreender que isso não seja bem recebido por ex-companheiros de armas e companheiros da vítima: "Por que você faria isso? Só para dar um efeito dramático", criticou o ex-piloto de Fórmula 1 David Coulthard em uma entrevista ao Motorsport-Total.com. O próprio escocês ainda não assistiu deliberadamente à série, mas notou as críticas negativas e as inconsistências.

Coulthard: "É importante que algo como isso seja retratado com precisão"

Coulthard está pensando especialmente nos pais de Ratzenberger, destacando: "O pai de Roland, um homem muito simpático, costuma sentar-se na plateia sempre que vamos a Salzburgo para a ServusTV [Sport und Talk aus dem Hangar-7] nas noites de segunda-feira. Ele usa seu boné do Roland e tudo mais. E ele é um homem que perdeu seu filho, por isso é particularmente importante para ele que algo como isso seja retratado com precisão".

Portanto, não é estranha o posicionamento de Coulthard: "Provavelmente não assistirei, devido a todas as críticas à série". O piloto de 54 anos, que foi terceiro piloto da Williams em 1994 e assumiu o cockpit de Senna após sua morte, também lidou com o premiado documentário de Asif Kapadia sobre Senna, de 2010, da mesma forma por muitos anos:

Unforgotten (Inesquecível): Roland Ratzenberger sofreu um acidente em Imola em 30 de abril de 1994 Foto: Motorsport Images

"Eu não assisti ao filme de Senna por cerca de dez anos, até que eu estava em um avião em algum momento. O motivo pelo qual não assisti ao filme foi porque eu estava lá quando Senna morreu: Eu estava lá quando Senna morreu. Eu fazia parte da equipe. Então, eu não precisava assistir a um filme sobre isso, um documentário moldado por opiniões".

Na série da Netflix sobre a lenda da Fórmula 1, no entanto, essa forma de distorção atingiu um nível totalmente novo: outros protagonistas recentemente criticaram duramente sua representação no filme biográfico, sobretudo o ex-companheiro de equipe de Senna, Gerhard Berger.

Entre outras coisas, ele foi criticado por fazer comentários depreciativos sobre o grande rival de Senna, Alain Prost, a quem ele insulta como um "anão francês", de acordo com a série. "Que atrevimento! Eu nunca diria algo assim", disse Berger em uma entrevista ao Krone.

Coulthard, Berger e outros colegas da F1 no minuto de silêncio um ano depois Foto: Motorsport Images

Assim como Coulthard, ele também não assistiu à série: "Eu não costumo assistir a algo assim, porque geralmente é estourado no estilo americano e nem sempre tem algo a ver com a realidade. E se você sabe disso, então é uma sensação estranha", explica o austríaco.

Prost também deixou claro, em várias ocasiões, que não gosta muito da série da Netflix. Recentemente, ele acrescentou em uma entrevista à Radio Monte Carlo: "Tenho certeza de que Ayrton não teria gostado, até porque mostra uma falta de sensibilidade", disse Prost, que alertou: "Você não deve simplesmente dizer coisas que não são verdadeiras".

