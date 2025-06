Depois de um caótico GP da Espanha, que contou com a punição de dez segundos para Max Verstappen depois de bater em George Russell, o ex-piloto de Fórmula 1 Sebastien Buemi disse que ficou surpreso por Lewis Hamilton não ter se defendido da ultrapassagem de Nico Hulkenberg, enquanto o holandês se recusou a "desistir" na disputa contra o piloto da Mercedes.

Nas últimas voltas da corrida em Barcelona, ocorreu a polêmica batida de Verstappen em Russell na Curva 5. O holandês estava com os pneus duros após o reinício do safety car e sua equipe pediu que ele deixasse o piloto da Mercedes passar por causa do que aconteceu na Curva 1.

Parecia que Max iria deixar espaço para o britânico mas, de repente, ele pisou no acelerador novamente e foi de encontro ao carro de Russell, apenas para atender ao pedido da Red Bull um pouco mais tarde e realmente sair do caminho de George.

Mas o incidente ainda resultou em uma penalidade de tempo de dez segundos para o tetracampeão, e mais três pontos na superlicença, que totalizam 11 de 12, o limite máximo antes da suspensão por uma prova.

Perguntado no podcast RacingNews365 sobre o que achou do incidente com o piloto da Red Bull, o campeão da Fórmula E em 2015-16 disse: "É claro que todo mundo tem uma opinião diferente sobre isso. Ele estava com pneus duros, o que obviamente criou uma situação muito difícil".

"Houve um deslize dele na última curva. Todos nós conhecemos Max. Ele vai lutar e não vai simplesmente desistir. Por outro lado, fiquei um pouco surpreso quando Lewis [Hamilton] foi ultrapassado por Hülkenberg. Do lado de fora, achei que ele o ultrapassaria, mas, por algum motivo, não o fez", disse Buemi sobre as ultrapassagens suaves do carro da Sauber.

"Mas quando você olha para Max, sabe que ele não vai desistir facilmente. Ele sempre luta muito. Obviamente, é difícil definir onde estão os limites, mas ele certamente não vai recuar dentro deles".

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!