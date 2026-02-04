Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

Ex-piloto de testes da F1 participará dos Jogos Olímpicos de Inverno

Simona de Silvestro também foi destaque na Indy entre 2010 e 2022

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Simona de Silvestro, Kiro Race Co

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A ex-piloto de testes da Sauber na Fórmula 1 fez uma mudança drástica de carreira - Simona de Silvestro deixou os cockpits e passou a competir na categoria de bobsled no próximo Jogos Olímpicos de Inverno.

Leia também:

Silvestro foi uma das mulheres de maior destaque no automobilismo, tendo participado de 71 corridas na Indy entre 2010 e 2022. O melhor resultado da piloto foi um 13° lugar em 2013, antes de competir na Fórmula E e no Campeonato de Supercarros na Austrália.

Simona teve uma breve passagem pela Sauber - que agora compete como Audi. Ela autou como piloto de desenvolvimento e foi candidata a uma vaga na equipe principal em 2015. Porém, suas chances acabaram no mesmo ano, quando ela decidiu finalizar seu contrato com a equipe.

Agora, a ex-piloto garantiu sua vaga na categoria de bobsled no próximo Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro. Ela representará a Itália.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

