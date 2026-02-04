Ex-piloto de testes da F1 participará dos Jogos Olímpicos de Inverno
Simona de Silvestro também foi destaque na Indy entre 2010 e 2022
Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images
A ex-piloto de testes da Sauber na Fórmula 1 fez uma mudança drástica de carreira - Simona de Silvestro deixou os cockpits e passou a competir na categoria de bobsled no próximo Jogos Olímpicos de Inverno.
Silvestro foi uma das mulheres de maior destaque no automobilismo, tendo participado de 71 corridas na Indy entre 2010 e 2022. O melhor resultado da piloto foi um 13° lugar em 2013, antes de competir na Fórmula E e no Campeonato de Supercarros na Austrália.
Simona teve uma breve passagem pela Sauber - que agora compete como Audi. Ela autou como piloto de desenvolvimento e foi candidata a uma vaga na equipe principal em 2015. Porém, suas chances acabaram no mesmo ano, quando ela decidiu finalizar seu contrato com a equipe.
Agora, a ex-piloto garantiu sua vaga na categoria de bobsled no próximo Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro. Ela representará a Itália.
