Fórmula 1

Ex-piloto da Fórmula 1 teria se envolvido em caso de polícia em São Paulo; entenda

De acordo com autoridades de segurança, Tarso Marques teria sido preso por crime de receptação de veículo; família nega e alega que caso é com cliente

Redação Motorsport.com
Editado:

Um ex-piloto de Fórmula 1 teria sido preso em flagrante na madrugada deste domingo (31) por receptação de veículo notificado com apropriação indébita. A detenção foi informada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) em boletim de ocorrência e o Motorsport.com apurou que o homem em questão é Tarso Marques, que correu na categoria máxima do automobilismo em 1996, 1997 e 2001. A família, no entanto, nega a detenção e qualquer envolvimento direto dele no ocorrido.

Leia também:

De acordo com fontes ouvidas pelo Motorsport.com, não houve anormalidade no procedimento feito pela autoridade de segurança pública. O que teria acontecido é que ele estaria guiando carro de um cliente com IPVA atrasado e que, na verdade, somente o veículo teria sido apreendido. O envolvido em questão já estaria ciente e pagando as despesas para liberar o automóvel na próxima segunda-feira.

O caso ocorreu na Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, localizada na Zona Oeste de São Paulo, e o nome de Tarso não foi divulgado pela Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi encaminhado à 14ª DP de Pinheiros, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como adulteração de sinal identificado de veículo automotor, localização ou apreensão e receptação. Esse termo não significa que o ex-piloto teria participado de crime envolvendo o veículo, mas sim que a posse definitiva, no caso do cliente, sofreria de irregularidades.

No momento da abordagem, policiais militares estavam em diligências na região quando abordaram um Lamborghini Gallardo sem placas. No procedimento, Tarso informou aos agentes de segurança os números da placa e, assim, foi constatado que o carro apresentava bloqueios administrativos e um boletim de ocorrência anterior de apropriação indébita - que levou o caso à Justiça.

