A demissão de Christian Horner como chefe de equipe e CEO da Red Bull Racing segue repercutindo, para além do paddock da Fórmula 1. Ex-pilotos do ecossistema da marca de bebidas energéticas, Nyck de Vries e Sébastien Bourdais comentaram sobre a notícia, repercutindo também os desdobramentos para a equipe austríaca.

De Vries foi uma das últimas 'vítimas' da Red Bull, tendo sido contratado pela marca para correr pela então AlphaTauri em 2023, após uma passagem de destaque pela Fórmula E e um bom GP da Itália pela Williams, substituindo Alex Albon. Porém, sem conseguir entregar o rendimento esperado, foi demitido no meio do ano, abrindo lugar para o retorno de Daniel Ricciardo.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com no paddock de Interlagos durante as 6h de São Paulo do WEC, o piloto holandês, que hoje defende a Toyota na classe dos hipercarros, falou sobre a demissão do agora ex-chefe da Red Bull.

"Eu acho que foi uma surpresa para todos. Aconteceu de repente e no meio da temporada, o que é incomum. Não sei mais do que vocês. Eu li as notícias, e a minha reação foi de surpresa".

Hoje piloto da Cadillac Hertz Team Jota na classe dos hipercarros, Sébastien Bourdais foi piloto da então Toro Rosso, hoje Racing Bulls, na temporada de 2007 e na primeira metade de 2008, tendo acompanhado o começo da trajetória da marca de bebidas energéticas na F1.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Interlagos, Bourdais disse ter ficado surpreso com a mudança no meio da temporada, mas também acredite que o novo chefe, Laurent Mekies, pode fazer um bom trabalho.

"Não é muito meu lugar de fala… mas ele teve um grande sucesso com a equipe. Nunca é fácil para uma organização fazer uma manobra dessas, especialmente durante a temporada. Ao mesmo tempo, Mekies conhece a organização bem e é uma ótima pessoa, um ótimo líder. Acho que eles estão em ótimas mãos".

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!