Luca di Montezemolo lamenta que Fernando Alonso esteja enfrentando um fim de carreira com um carro não competitivo e espera que na temporada 2026 da Fórmula 1 ele tenha uma chance real.

Montezemolo voltou ao paddock da Fórmula 1 dez anos depois de sua última visita. Ele foi ao Bahrein, onde reencontrou velhos conhecidos e também compartilhou suas impressões sobre a F1 atual. E, entre todas as reflexões que deixou, uma com seu próprio nome se destacou: Fernando Alonso.

Ele presidiu a Ferrari durante o período em que o espanhol esteve na Scuderia (2010-2014), não escondeu sua tristeza ao ver Alonso tão atrás no grid. "Estou muito triste por ele. Um piloto como Fernando, no final de sua carreira, com um carro tão pouco competitivo, é realmente triste", disse ele para DAZN.

"Este ano vai ser difícil, mais do que difícil. Mas espero que no próximo ano, que talvez seja o último ano de Fernando na F1, ele tenha um carro competitivo".

"Ele foi um grande campeão, um amigo, com quem compartilhei grandes momentos", explicou. De fato, ele revelou uma curiosidade familiar: "Meu filho nasceu no mesmo dia que Fernando. E todo ano eles ligam um para o outro para se parabenizar".

A situação da Aston Martin no início da temporada está longe de ser positiva. O espanhol terminou em 15º lugar em Sakhir, sem chance de lutar por pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Lance Stroll, terminou em 17º.

Ambos terminaram mais de um minuto atrás do vencedor, apesar de um safety car que reuniu o pelotão por um breve período. Nada a ver com o que aconteceu em 2023, quando o asturiano marcou um pódio nessa mesma pista e iniciou uma de suas temporadas mais empolgantes dos últimos anos.

Uma situação que parece improvável de mudar, já que o próprio Alonso, ciente do que diz Montezemolo, foi muito claro após a corrida: "Não tínhamos o ritmo. O pneu que escolhemos não foi suficiente", explicou.

E ele apontou diretamente para o principal calcanhar de Aquiles do AMR25: a baixa velocidade. "É como se o carro estivesse morrendo nas curvas lentas. É um problema conhecido que também tivemos no ano passado, e ainda temos".

O bicampeão reconheceu que será "difícil marcar pontos" enquanto a equipe permanecer como sétimo ou oitavo carro no grid. "As quatro primeiras equipes estão em uma liga diferente".

McLaren e Ferrari, outros rostos no paddock

Montezemolo também falou sobre as outras equipes. Ele estava "muito feliz" com a McLaren e, em particular, com Andrea Stella, o atual chefe de equipe da equipe de Woking. "Ele esteve comigo por um longo tempo. Ele é um cara muito bom e tem dois bons pilotos", disse.

Por outro lado, ele ficou desapontado com a Ferrari. "Estou um pouco triste, porque ficar feliz com o quarto lugar não é a posição certa para a Ferrari. E hoje foi impossível superar isso", comentou após o quarto lugar de Charles Leclerc. "Meu coração está com eles. Espero que eles olhem para frente.

O retorno de Montezemolo ao paddock foi uma visita carregada de simbolismo. Dez anos depois, com sua coroa há muito perdido, Alonso ainda está lutando contra as limitações de um monoposto que não lhe permite sequer sonhar. E o ex-presidente que apostou nele em Maranello resume tudo em uma frase: "É triste vê-lo assim".

