Em 2026, Arvid Lindblad fará sua estreia na Fórmula 1 na Racing Bulls, depois de ser escolhido para se tornar companheiro de equipe de Liam Lawson. Com o anúncio recente, o Motorsport.com conversou exclusivamente com o piloto de apenas 18 anos sobre suas ambições, herança familiar e uma promessa que fez a Lando Norris.

O anúncio feito na terça-feira pela Racing Bulls confirmou que Lindblad, de 18 anos, será promovido a uma vaga na F1 em 2026, substituindo Isack Hadjar, que foi 'promovido' para a Red Bull. O jovem nascido em Surrey será o quinto piloto britânico no grid de 2026 e o 20º piloto júnior de Milton Keynes a chegar à categoria, tendo sido acelerado pela escada de monopostos desde que entrou em 2021 como um fenômeno do kart.

A vida mudou rapidamente para Lindblad, mas chegar à F1 nunca foi apenas um sonho distante. Apesar das probabilidades, era uma ambição concreta que ele estava de alguma forma convencido de que alcançaria desde muito cedo.

"Meu sonho é estar na F1 desde que comecei essa jornada, quando tinha cinco anos, portanto, realizar esse sonho é muito especial", disse Lindblad ao Motorsport.com em sua primeira entrevista como piloto de F1.

"Não venho de um passado de esportes motorizados. Foi realmente uma paixão que eu mesmo desenvolvi. Quando eu tinha três anos, meu pai me colocou em uma moto de motocross pela primeira vez, porque ele tinha feito um pouco quando era mais jovem. Isso não durou muito tempo, pois era um pouco demais para minha mãe. Mas depois fui andar de kart pela primeira vez quando tinha cinco anos e adorei na hora".

"Depois da primeira vez, eu já sabia que era algo que eu queria fazer. Minhas primeiras lembranças de corrida são de quando eu tinha quatro anos, quando me sentei e assisti à F1 com meu pai. Lembro-me de ter perguntado: 'Como posso chegar lá um dia? É possível? O que você tem que fazer?'"

"Não sei bem por que - talvez eu fosse um pouco ingênuo - mas eu simplesmente tinha essa crença interior de que chegaria lá. Não de uma forma arrogante; era mais como se eu soubesse que queria estar na F1 e fizesse de tudo para que isso acontecesse. Desde o momento em que comecei, nunca imaginei um futuro em que eu não estivesse. Sempre acreditei que estaria na F1".

Lindblad também tem nacionalidade sueca por meio de seu pai e tem raízes indianas por meio de seu lado materno da família, dois lados de sua herança com os quais ele se conecta fortemente.

"Meus avós paternos ainda moram na Suécia, então eu os visito sempre que posso", diz ele. "Os pais da minha mãe moravam no Reino Unido e mantiveram suas raízes e cultura tradicionais indianas. Sempre gostei de comer a incrível comida indiana da minha avó. Fui à Índia pela primeira vez no ano passado e fiquei realmente absorvido pela cultura indiana".

"Quando olho para meus pais, a maior coisa que aprendi com eles é que tenho muita sorte de ter nascido em uma família onde tenho a oportunidade de ser um piloto de corrida. Porque, infelizmente, do jeito que o esporte é, não é uma oportunidade que todos têm. Meu pai veio de um pequeno vilarejo em Smaland e teve uma origem muito humilde. Ele teve um emprego aos 11 anos, limpando banheiros e entregando jornais. Ele realmente trabalhou duro durante toda a sua vida para criar as oportunidades que eu tenho, e tenho um enorme respeito por ele".

"O mesmo se aplica à minha mãe. Meus avós viveram a Partição; eles moravam em uma parte da Índia que se tornou o Paquistão e perderam tudo. Tiveram que trabalhar muito duro. Acabaram se mudando para o Reino Unido para se tornarem médicos. Há um retrato da minha avó em um museu porque ela trabalhou como médica de família até os 82 anos. Ela só se aposentou há alguns anos".

"Tenho muito orgulho de vir de uma família que teve de trabalhar pelas oportunidades que criou. E tenho muita sorte de não estar nessa situação, mas ainda tento ser humilde e pé no chão. A corrida é algo entre mim e meu pai. A educação é muito importante para minha mãe, então a ideia de eu perder um pouco da escola foi muito difícil para ela no início. Ela dizia ao meu pai: 'Se ele não tem o que é preciso, podemos parar, por favor? Porque é caro e precisamos fazer outras coisas". Mas eu estava sempre trabalhando duro e pilotando muito bem, então foi difícil desistir!"

Acontece que Lindblad mostrou vislumbres do "material certo" no kart, vencendo a LGM Series e o Campeonato Britânico na série IAME Cadet em 2017. Foi o sinal para levar sua carreira para o cenário europeu, levando a títulos e uma coleção de três primeiros lugares em OK-J e OK nos campeonatos europeu e mundial, incluindo a vitória no evento inaugural Champions of the Future de 2020 em OK-J e na WSK Euro Series e Final Cup no ano seguinte - sucedendo Andrea Kimi Antonelli no primeiro.

Foi em 2021 que o então garoto de 14 anos teve um breve encontro com Norris, quando o piloto da McLaren lançou seu próprio chassi de kart na mesma pista que Lindblad estava pilotando.

"Eu disse ao meu amigo: 'Acho que estou indo para cima do Lando'. E ele ficou tipo: 'Ah, não, você não tem coragem'. Eu não sabia bem o que ia dizer, e a primeira coisa que saiu foi: 'Quero que você se lembre de mim. Vou ver você daqui a cinco anos'. Eu tinha me inspirado um pouco na história de Lewis Hamilton e RonDennis, dizendo: 'Vou dirigir um de seus carros um dia'".

"Acho que ele ficou um pouco surpreso e disse algo como: 'Ah, é bom pensar nisso'. Tenho certeza de que há muitas pessoas que dizem esse tipo de coisa, por isso não significou nada na época. Mas, como eu disse, eu acreditava que conseguiria chegar à F1. Eu tinha essa convicção quando disse isso a Lando, e tenho esse mesmo tipo de convicção hoje. É uma história engraçada de se relembrar, porque ela se tornará realidade. Vai levar cinco anos".

Naquela época, a carreira de Lindblad já havia engrenado depois que seu pai Stefan recebeu uma ligação de um número desconhecido quando os Lindblads estavam testando em Portugal. "Estávamos tomando café da manhã no hotel quando o telefone começou a tocar", conta ele.

"Não me lembro do número, mas no final estava escrito 'Graz, Áustria'. Meu pai estava um pouco nervoso e disse que Helmut Marko queria nos encontrar. Eu estava animado para conhecer o homem que havia colocado campeões mundiais como Sebastian Vettel e Max Verstappen na F1".

"É engraçado porque eu ouço e leio coisas, mas não foi isso que vivi. Sempre tive um relacionamento muito bom com o Dr. Marko. Sempre fomos muito honestos um com o outro. Ele não gosta muito de desculpas. Eu não gosto de dar desculpas. Sempre fomos muito abertos, o que me ajudou a me desenvolver. Sou grato pela oportunidade, mas também tenho que agradecer a todo o Programa Red Bull Junior. Rocky [Guillaume Roquelin] tem estado muito envolvido, e há toda uma equipe por trás disso".

Assim como o novato da Mercedes, Antonelli, que é 12 meses mais velho que ele, as coisas começaram a se mover a uma velocidade vertiginosa quando Lindblad mudou para os carros de corrida no final de 2022. Ele ficou em terceiro lugar em sua primeira temporada completa da F4 italiana em 2023 e venceu o prestigiado GP de Macau, que o colocou no caminho da F3 e da F2. Mas, de forma crucial, também convenceu Marko e a Red Bull de que Lindblad poderia ser o próximo herdeiro na fila depois de Hadjar, preparando-o para a F1 com testes privados e trabalho em simulador.

Então, até que ponto Lindblad se sente preparado para seu maior desafio até agora? "Para ser honesto, acho que não estou 100% pronto, mas isso é normal", ele reconhece.

"Progredi na hierarquia muito rapidamente, então estou acostumado a estar em uma posição em que sou jogado no fundo do poço e tenho que encontrar uma maneira de descobrir o que fazer. Tenho plena confiança em mim mesmo de que encontrarei uma maneira".

As incógnitas em torno das enormes mudanças nos regulamentos de 2026 tornam as previsões impossíveis. Mas Lindblad está ansioso para se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando perguntado sobre o que fará de 2026 um sucesso, ele responde: "O que fará de 2026 um bom ano é o fato de que, trabalhando duro e aprendendo muito, sairei um piloto muito melhor do que entrei.

"Com os novos carros, é uma situação nova para todos, então pode-se dizer que é uma vantagem entrar agora. Mas há dois lados da moeda. A F1 será muito diferente do que temos agora, então ainda acho que os caras experientes terão uma vantagem. Há muito o que aprender, e eu preciso me concentrar nisso e em tirar o melhor de mim mesmo".

