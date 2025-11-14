Aproveitando as últimas etapas da temporada 2025 da Fórmula 1 como reserva da Mercedes antes de voltar ao trabalho de forma integral, Valtteri Bottas esteve no Brasil cumprindo sua função na equipe das 'Flechas de Prata' e o Motorsport.com teve a oportunidade de conversa exclusivamente com o finlandês.

No próximo ano, Bottas retornará de forma oficial ao grid da categoria como companheiro de equipe do também veterano Sergio Pérez, na Cadillac. Esta será o quarto time do finlandês na F1, o segundo desde que deixou a vaga de titular na Mercedes sendo substituído por George Russell em 2022. A promoção de Russell encerrou uma parceria de cinco anos entre Valtteri e Lewis Hamilton.

Em 2025, Hamilton encara sua primeira temporada como piloto da Ferrari. Um ano que se iniciou cok grandes expectativa, mas que caminha para um encerramento bem abaixo do esperado de forma geral. Na visão de Bottas, a mudança vivida por Lewis foi muito grande e brusca, o que dificultaria a vida de qualquer piloto, até mesmo de um heptacampeão mundial.

"É sempre uma grande mudança, especialmente para ele. Ele ficou muito tempo na Mercedes, então se acostumou com a forma de trabalha. Ele era muito o “piloto da equipe”, sabe? Então é uma grande mudança, cultural, de equipamento, de idioma também. Acho que todos concordam que está levando mais tempo do que o esperado para ele se adaptar, mas ele mostrou sua velocidade em alguns momentos. Acho que o ano que vem vai mostrar o que ele ainda pode fazer", declarou Bottas.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Na próxima temporada, a F1 passará por uma grande transformação. A princípio, a mudança era 'apenas' voltada para o regulamento de motores, contudo, as equipes precisaram criar um novo chassi simultaneamente para conseguir alocar a nova unidade de potência. Um desafio duplo.

Obviamente, 2026 será um ano desafiador para todos os envolvidos, mas, Bottas acredita que será um ano de tudo ou nada na carreira de Lewis. "Ele já provou tudo o que podia na F1. Acho que ele vai ficar bem, vai estar melhor no ano que vem", enfatizou.

Por fim, o finlandês destacou que, por mais que as pessoas estejam 'exagerando' em relação ao desempenho apresentado pelo britânico neste ano de estreia na Scuderia, de certa forma isso também mostra que houve uma subvalorização em relação à capacidade de Charles Leclerc.

"Acho que sim [há muita conversa]. As pessoas precisam falar, é natural. Mas talvez algumas pessoas também tenham subestimado o Charles, o quão bom ele é. Então, sim, acho que ele ficará bem", finalizou Valtteri.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!