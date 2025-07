Durante este ano, já foi possível perceber como Max Verstappen e Gabriel Bortoleto se dão bem. Pouco antes do início do GP da Austrália, o tetracampeão mundial aconselhou o piloto da Sauber a começar a corrida com pneus intermediários - o que acabou sendo um bom conselho - e ajudou o brasileiro nos treinos classificatórios na Áustria, dando vácuo para Gabriel de forma proposital. Menos conhecido, no entanto, é o fato de Verstappen ter ajudado Bortoleto antes de sua chegada à Fórmula 1.

"Max é um cara fantástico", começa Bortoleto quando o Motorsport.com perguntou a ele, no primeiro andar do motorhome da Sauber, sobre sua ligação com Verstappen. "Para mim - junto com Ayrton Senna - ele é o melhor piloto de todos os tempos. Admiro muito a maneira como ele encara as corridas, sua compreensão do esporte, sua compreensão do carro e a calma com que ele encara tudo. Ele é realmente um exemplo para mim de como eu quero ser como piloto".

A amizade entre os dois começou em 2023, quando Bortoleto estava na Fórmula 3. "Começamos a fazer mais e mais jogos de vídeo game e corridas virtuais juntos. Desde então, temos tido muito contato e ele me ajuda muito. Por exemplo, ele me ajudou muito no meu caminho para a Fórmula 1, me dando muitas dicas e conselhos e conversando com as pessoas no paddock sobre mim".

Essa última informação foi confirmada a Bortoleto por Jonathan Wheatley, que é o chefe da Sauber desde abril e que anteriormente foi diretor esportivo da Red Bull. "Jonathan me disse que, mesmo antes de eu entrar na Sauber-Audi, Max tinha uma opinião muito positiva sobre mim", disse Bortoleto. "Eu sei que Max não costuma falar sobre isso, especialmente na mídia, mas isso é algo em que ele me ajudou: contar às pessoas na Fórmula 1 sobre mim. Como ele viu que eu estava obtendo bons resultados, ele quis me ajudar."

O primeiro encontro entre os dois aconteceu em 2017, em uma corrida de kart na qual Bortoleto, então com 12 anos, estava competindo. "Eu estava tão nervoso", relembrou Bortoleto, que, assim como Verstappen, competiu pela CRG no kart.

"Max tinha acabado de terminar seu segundo ano na Fórmula 1 e os caras da CRG sempre falaram muito bem dele. Por isso, eu tinha ouvido falar muito sobre ele e estava ansioso para conhecê-lo. Quando ele apareceu uma vez, eu lhe pedi uma foto. Ele foi super simpático. É engraçado ver essa foto agora".

Paixão compartilhada

Então, cerca de seis anos depois, Bortoleto e Verstappen se reencontraram nas corridas de simulador, na qual ambos estão entre os melhores pilotos do mundo. "O engraçado é que, no início, eu era muito ruim em corridas virtuais", admite Bortoleto. "Eu também odiava porque não era bom nisso".

"A primeira vez que me sentei em um simulador foi em uma loja da Ferrari em Milão", lembra ele. "Fui pilotar e era muito mais lento do que os melhores pilotos. Comecei a dizer coisas como: 'a corrida virtual não agregava nenhum valor para mim' e que 'o simulador não era realista'. E me lembro de meu pai olhando para mim em algum momento e dizendo: 'Pare de reclamar e gritar que o simulador não é bom. Em vez disso, use essa energia para se tornar bom nisso. Você também tem um motivo para ser bom nisso - esse é o seu esporte. Você deve ser o melhor nisso'. Então comecei a praticar".

"Comprei um pequeno simulador e fiquei viciado em corridas virtuais. Quando entrei no simulador, não conseguia mais sair. Depois, a coisa foi ficando cada vez mais séria e agora estou entre os melhores. Pelo menos entre aqueles que também correm no circuito real. É claro que também há caras que passam todo o tempo do dia correndo em simuladores. O tempo que eles dedicam, eu simplesmente não tenho. Mas eu adoro fazer isso e passo grande parte do meu dia fazendo isso quando estou livre".

É claro que a ideia de que as corridas virtuais não o ajudariam no mundo real mudou totalmente. "Agora vejo isso como algo extremamente importante para mim como piloto", disse Bortoleto. "Por exemplo, ela me ajuda a conhecer novas pistas, mas também me beneficio dela em pistas que já conheço, porque quando chego à pista sinto como se já tivesse dado mil voltas lá."

A preferência de Bortoleto é o Assetto Corsa. "Para carros de Fórmula 1, é o mais realista em termos de sensação dos pneus e comportamento do carro. O iRacing é ótimo para quando você quer correr. Você também faz treinos e classificação, o que lhe dá uma sensação maior de um fim de semana de corrida. Mas, no Assetto Corsa, eu piloto principalmente sozinho ou com amigos e, portanto, estou principalmente praticando, não correndo".

Bortoleto estima que, no Assetto Corsa, ele está entre os 10 melhores ou talvez até entre os cinco melhores do mundo. "Na verdade, eu deveria voltar a correr um pouco mais no iRacing, para subir um pouco mais na classificação".

Correndo pela equipe de Max

Desde 2023, Bortoleto está associado à Equipe Redline, a equipe de Verstappen. "Eu já vinha conversando e correndo com eles há algum tempo, mas entrei oficialmente para a equipe em 2023, como embaixador", revela Bortoleto. "Eu piloto muito com Max, mas às vezes também com outros pilotos de simulação da equipe. Portanto, não participo de corridas oficiais. Mas talvez no final do ano eu participe de algumas corridas de endurance. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar".

