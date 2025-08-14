Oscar Piastri, líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1 em 2025, teve como objetivo melhorar o desempenho nos treinos classificatórios no período antes do início da temporada, o que, segundo ele, se traduziu em corridas mais fortes no geral ao longo do ano.

Depois de passar dois anos à sombra de seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, Piastri começou sua terceira temporada em melhor forma e hoje lidera o campeonato com nove pontos de vantagem sobre o britânico, faltando 10 etapas para o fim da campanha.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Piastri falou sobre as áreas em que ele acha que mais melhorou. Embora o melhor gerenciamento dos pneus nas corridas tenha sido atribuído ao seu ímpeto nesta temporada, o australiano argumentou que ele havia obtido ganhos mais significativos nessa área na temporada passada.

Em vez disso, ele achava que estava tornando "muitas corridas mais difíceis" por não ter os dois décimos extras na classificação - e sua forma geral melhorou ao acertar as sessões de sábado com mais regularidade.

"Acho que [a melhora] foi um pouco generalizada", disse Piastri. "Senti que, de 2023 a 2024, dei um grande passo no gerenciamento dos pneus".

"Mas, no final das contas, ainda houve alguns finais de semana em que o problema não era mais o gerenciamento dos pneus, era apenas o ritmo que eu precisava. E quando falta ritmo, a maneira mais fácil de tentar compensar isso é nas curvas de alta velocidade, que são as piores para os pneus".

"Portanto, parecia um pouco diferente no ano passado, e nos finais de semana em que eu sentia que tinha um bom ritmo de corrida, isso não era um problema".

"Mas, de vez em quando, ainda havia aqueles finais de semana em que eu precisava encontrar um pouco mais. Acho que tentar encontrar desempenho foi a principal coisa na baixa temporada [período intertemporadas] antes deste ano, e tentar encontrar isso sempre que possível na classificação".

"Eu estava dificultando muitas corridas mais do que queria no ano passado, então tentar melhorar isso naturalmente fez com que muitas corridas fossem bem diferentes das do ano passado".

"Esse foi um grande ponto de foco: 'como posso melhorar esse resultado'. Mas, obviamente, você não pode simplesmente dizer: 'Vou me classificar melhor este ano'. Você precisa descobrir como. Esse tem sido um grande foco, mas acho que muitos dos ganhos que tentei obter ao perseguir isso também foram transferidos para o dia da corrida".

Piastri explicou o processo de mudança de sua forma de classificação, especialmente devido às margens apertadas observadas atualmente no grid da F1 em 2025: a pole foi frequentemente decidida por centésimos, em vez de décimos, ao longo do ano.

Ele explicou que, embora encontrar os principais pontos nos dados e trabalhar em torno deles tenha sido um componente fundamental por trás dessa melhoria, ele disse que encontrar essas pequenas frações de segundo precisava vir de todas as áreas - incluindo facetas mentais e físicas.

"Definitivamente, havia muito foco nos pontos de dados e em como eu poderia mudar um pouco minha pilotagem, em quais aspectos eu precisava trabalhar", explicou.

"Havia tipos específicos de curvas? Havia pistas específicas? Todos esses tipos de coisas. Essa foi a parte principal, porque é aí que está a ciência e é aí que você pode se aprofundar nela. Mas também estou tentando melhorar em todos os aspectos: seja do ponto de vista mental, físico, de como piloto o carro, de como aproveito ao máximo a equipe ao meu redor".

"Estamos falando de margens tão pequenas, especialmente neste ano - tivemos tantas sessões de classificação decididas por menos de um décimo que você realmente precisa tentar obter esses centésimos de onde puder".

"Estou tentando encontrá-los em todos os lugares. Mas, obviamente, houve muito trabalho com meus engenheiros e a equipe ao meu redor para tentar descobrir como posso pilotar mais rápido".

