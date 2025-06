A Fórmula 1 decidiu não realizar um lançamento conjunto da temporada para sua campanha de 2026, apurou o Motorsport.com.

Para comemorar o 75º aniversário do campeonato mundial, a F1 realizou um lançamento inédito da temporada 2025, com todas as equipes apresentando conjuntamente as pinturas dos carros na O2 Arena em Londres, em um evento que esgotou os ingressos rapidamente.

De acordo com todas as métricas, o evento foi um sucesso para a F1, suas equipes e patrocinadores: registrou um pico de 1,1 milhão de espectadores simultâneos ao vivo em seu canal do YouTube, com 7,5 milhões de espectadores no total em várias plataformas, quando a categoria iniciou oficialmente a campanha de 2025.

Mas o Motorsport.com soube que, depois de explorar opções com suas equipes e partes interessadas, a FOM, detentora dos direitos comerciais, decidiu não repetir o evento na temporada 2026.

Apurou-se que parte da decisão se deve ao fato da FOM achar que, como o evento de lançamento de fevereiro foi realizado especificamente para comemorar o aniversário de 75 anos da F1, não faria necessariamente sentido realizá-lo anualmente, mas sim revisitá-lo no futuro em outros momentos importantes.

Outro fator importante são as mudanças radicais no regulamento para 2026, o que significa que as equipes terão de usar carros e unidades de potência totalmente novos. Como parte desse enorme empreendimento, as 11 equipes da F1 - as 10 atuais e a novata Cadillac - estão preparadas para um trio de testes de pré-temporada de três dias em Barcelona e no Bahrein, em comparação com o único teste de três dias desta temporada em Sakhir.

Espera-se que o primeiro desses eventos de teste seja realizado a portas fechadas em Barcelona, no final de janeiro, empurrando qualquer possível lançamento da temporada para mais perto da virada do ano.

Um lançamento oficial da temporada em grande escala no estilo de 2025 não só causaria uma grande distração em um momento crítico para as equipes de F1, mas também teria que ser realizado em um momento em que elas ainda estão finalizando sua lista de patrocínio para 2026.

Portanto, a FOM decidiu não repetir o evento de 2025 após uma consulta às equipes. No entanto, ela ainda está explorando opções para reviver o evento no futuro. Entre elas, está levar o evento para diferentes cidades e mercados importantes em todo o mundo, em vez de retornar para Londres.

