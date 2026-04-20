Para entender a Ferrari, é preciso entrar na sede em Maranello, como fez o Motorsport.com, para compreender imediatamente que o mês de abril não afetou de forma alguma o ritmo de trabalho da equipe de Fórmula 1.

Loic Serra, diretor técnico da Ferrari, contou, com exclusividade ao Motorsport.com, o que não é possível ver de fora, ou seja, o que a equipe italiana está fazendo neste mês de pausa nas corridas para estar pronta quando o campeonato recomeçar na Flórida.

Roberto Chinchero: “Parece uma pausa, mas sabemos que não é uma pausa; porém, de fora, um período sem corridas pode parecer uma pausa. Para aqueles que trabalham dentro da empresa, como está indo agora o trabalho que costumamos fazer? O que há de diferente em relação ao habitual?”

Loic Serra: “Eu diria que não muito, porque o plano de desenvolvimento não se concretiza em uma semana ou um mês; é algo que se tem há bastante tempo, planejamos há muito tempo, então, basicamente, seguimos o plano de desenvolvimento. Portanto, não somos realmente afetados pelo fato de estarmos perdendo uma ou duas corridas”

GR: “Teria sido melhor ir para o Bahrein com uma parte do pacote, ou é melhor ter mais tempo para aperfeiçoar, mas você tem que testar tudo em Miami?”

LS: “Uma maneira de responder a isso é: quando você pensa no SF-26, começamos o desenvolvimento do carro no início de 2025 e, então, você passa um ano ou mais desenvolvendo-o sem testar nada com ele, sem testar o carro".

"Então, o que você aprendeu são os resultados do período de inverno [europeu, verão no Brasil], do desenvolvimento virtual; assim, você traz um carro que ainda não rodou. Então, se você pensar nisso e colocar no contexto o fato de que você está perdendo duas corridas, eu diria que é um problema menor".

"Então, efetivamente, quanto mais você corre, mais você aprende, e isso vale para todo mundo. Mas dizer que isso é comprometedor, ou que comprometeria a forma como você aborda o desenvolvimento, ou que você coloca o desenvolvimento mais ou menos em risco, eu não acho que seja o caso”.

RC: “Um colega de outra equipe com quem conversei na semana passada disse que, no plano deles, havia uma atualização pronta para o Bahrein, então estão usando essa em Miami e, ao mesmo tempo, a de Montreal já está pronta. Portanto, estão usando uma atualização apenas para um fim de semana. No caso da Ferrari, o plano é diferente; vocês não terão esse tipo de problema?”

LS: “Se você pensar no desenvolvimento como algo não linear… Não tenho certeza se entendo essa lógica, porque, efetivamente, as consequências em termos de custo são bastante significativas".

"Então, se você traz peças para Miami e dá mais um passo no Canadá, depende do tamanho dos desenvolvimentos. Se forem desenvolvimentos pequenos, incrementais, eu entendo, e talvez alguém faça isso. Mas não necessariamente a noção de pacotes, e sim a noção de um desenvolvimento mais incremental, e isso faria todo o sentido”.

GR: “A correlação de dados entre pista e simulador é prejudicada pela ausência de corridas, ou fica mais difícil de atualizar?”

LS: “Como eu dizia antes, quanto mais você corre na pista, mais aprende sobre o carro, mais aprende sobre os pneus, mais aprende sobre tudo. Então, efetivamente, quando você tem menos corridas, esse aprendizado não está acontecendo".

"Isso meio que congela sua correlação por algum tempo, por mais duas, três semanas, mas é só um congelamento. E isso não impede que você desenvolva com base no que aprendeu até agora. É apenas uma pequena interrupção em suas taxas de aprendizado no que diz respeito à correlação”.

GR: “Esse período muda o tipo de atualizações que você opta por implementar, talvez mais agressivas, ou mais experimentais, digamos assim?”

LS: “Na verdade, não. Na prática, você tem um plano de desenvolvimento, então você segue seu plano de desenvolvimento. Portanto, não há uma noção real de mais agressivo, mais experimental, não é isso".

"É mais como se você planejasse o desenvolvimento, mas depois há o planejamento e há o que você descobre. Mas de forma alguma isso modifica o que você está descobrindo, porque, na prática, não correr não modifica realmente o que você está descobrindo ou não na fábrica. Portanto, isso não muda realmente sua abordagem”.

RC: “Em termos da oportunidade nesse mês, se surgisse alguma janela, em que área você estaria mais interessado?”

LS: “Oportunidades de desempenho em geral, acho que todas elas. Quando você olha para o desenvolvimento, você não diz realmente: ‘ok, é essa área, só essa área’. Quando você pensa em desenvolvimento, é tudo em conjunto, é o compromisso total que você continua desenvolvendo".

"E, na verdade, quando você pensa nos diferentes elementos que contribuem para o desempenho, não é como se você pudesse fazer as coisas isoladamente. Porque quando você muda uma coisa, na verdade há repercussões em todo o resto do carro. Então você nunca as considera como se precisasse de um desenvolvimento isolado. Elas sempre fazem parte de um grande compromisso que leva tudo em consideração”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

RC: “Estamos aguardando para ver se haverá alguma decisão da Comissão de Fórmula 1 sobre possíveis mudanças. Não quero entrar em detalhes sobre as mudanças, mas imagino que todas as equipes agora estejam esperando por algo que possa afetar seu plano de trabalho. Ou não é o caso?”

LS: “Você vê isso do ponto de vista regulamentar. Também pode ver do ponto de vista da concorrência. O que você diz é a mesma coisa quando vê algo em outro carro e pensa: ‘Ah, bem, isso é interessante’, ou ‘talvez essa direção...’ É a mesma coisa".

"Então, o que temos que fazer é garantir que possamos reagir a qualquer coisa que surgir da maneira mais adequada. E essa é a dificuldade, porque, em primeiro lugar, você não quer apressar nenhuma decisão. Você precisa garantir que o que está fazendo faça sentido para os próximos meses. Que você não se encurrale por não ter considerado todo o panorama".

"E você sabe, quando uma coisa muda, muitas vezes há outra mudando depois disso. Então, você precisa garantir que, quando agir, o faça com cautela. Portanto, não há expectativas concretas. É mais o fato de que, nessa área, precisamos manter os pés no chão. E garantir que entendemos para onde estamos indo e por que estamos indo para lá”.

RC: "Então nada pode acontecer?"

LS: “Nada pode acontecer. Além disso, às vezes você simplesmente age porque, comparado ao resto do grid, você vê que há uma área onde pode fazer um bom progresso. Mas isso não é decidido por uma mudança de regulamento, e sim por uma mudança de direção. Uma mudança geral de direção”.

RC: “Conversando antes com o Sr. Togninalli [chefe de engenharia de pista da Ferrari], ele disse que este é um período em que normalmente as equipes começam a trabalhar também no projeto do ano seguinte. Dessa perspectiva específica, funciona melhor ter algumas semanas um pouco mais livres em termos de tempo?”

LS: “Sei que, visto de fora, parece um pouco como se fosse tempo livre, mas não é. O programa é exatamente o mesmo. Se você olhasse a agenda das pessoas, veria que o que estamos fazendo no carro do ano que vem já estava planejado. O carro deste ano também estava planejado".

"E, como eu disse, estamos planejando a direção para onde vamos. Não sabemos o futuro. Então, é mais uma questão de seguirmos nosso plano e, então, aproveitá-lo ao máximo. Mas não é como se, de repente, você tivesse mais tempo livre. Do lado da fábrica, você não tem".

RC: “Você estava dizendo que, sem ter corridas adicionais, é preciso aproveitar ao máximo o que se tem em termos de dados. Você pode usar esse tempo para, como Togninalli dizia do lado dele antes, aprofundar-se mais do que faria se houvesse uma corrida, e outra, e outra? Já que você tem que trabalhar com esses dados, pode aprofundar-se mais na análise?”

LS: “Você tem mais tempo. Quando faz correlação, quando digo para congelar, você congela as entradas [de dados]. Mas, na prática, você ainda trabalha com o conjunto de dados anterior e o explora mais. Então, efetivamente, nesse sentido, você tem mais tempo para se dedicar a um conjunto de dados. Porque, na verdade, é esse que vai estar disponível para você nas próximas duas semanas. Mais do que, 'OK, eu passo para o próximo porque recebi uma nova amostra, porque tive uma nova corrida'”.

RC: E no seu departamento, quanto, se você tiver que dar uma porcentagem, quantos deles estão trabalhando estritamente na análise corrida a corrida? E quantos estão seguindo um plano que já existe? E sim, ele recebe contribuições adicionais das pessoas que analisam os dados, mas elas sabem o que fazer e seguem seu próprio caminho”

LS: “Não vou te dar um número”

RC: OK. Mas há funções diferentes”

LS: “Não só existem funções diferentes, mas, além disso, é essencial separar as duas. Porque, se você não fizer isso, a tendência é que o curto prazo engula o longo prazo, porque sempre acontece assim".

"A urgência, que não é emergência, é urgência, sempre toma a liderança ou consome recursos. Portanto, a única maneira de manter isso sob controle é separando efetivamente, segregando esses tipos de atividades".

"Não que as pessoas não possam conversar entre si. É claro que conversam diariamente, mas é preciso garantir que alguém dedicado ao médio prazo não se intrometa no curto prazo. Porque, se isso acontecer, o médio prazo simplesmente desaparece".

"A questão é que, como estávamos dizendo antes, tudo se resume ao que você planeja. Tudo se resume ao que você vai apresentar em três meses, etc. E isso só acontece se você tiver feito seu dever de casa desde o início, sem interrupções, ou com o mínimo possível de interrupções, ainda assim aprendendo com o que está acontecendo dia a dia na pista ou nos testes”.

RC: “A última questão para mim é sobre dados. Sabemos provavelmente como cada volta é importante na F1. Perder dois fins de semana de corrida tem um efeito no seu trabalho? Quero dizer, você não tem dados do Bahrein e de Jeddah que provavelmente planejava ter no início da temporada”

LS: “No Bahrein, fizemos testes [na pré-temporada]. Portanto, temos uma boa noção do que está acontecendo. Em Jeddah, é verdade. Então, você perderá alguns pontos de dados sobre como esses pneus se comportam nessas condições. Em um circuito como esse. Nesse traçado com, sei lá, um conteúdo diferente. Na prática, é um grande quebra-cabeça. E essa parte do quebra-cabeça está faltando. Você vai descobrir mais na próxima corrida ou na combinação das próximas, mas essa parte com certeza vai faltar".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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