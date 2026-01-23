A Williams não estará presente em Barcelona, na próxima semana, para participar da primeira das três sessões de pré-temporada que a Fórmula 1 fará em 2026 por problemas no crash test frontal conforme apurou o Motorsport.com Brasil.

Através de um comunicado, a equipe de Grove anunciou que não estará presente nas atividades em Barcelona, agendadas para acontecer de 26 a 30 de janeiro. Ao todo, serão cinco dias disponíveis e os times poderão colocar os monopostos na pista em apenas três deles.

No anúncio, o esquadrão comandado por James Vowles não trouxe a informação principal: a razão da ausência. Alguns rumores começaram a surgir alegando que o chassi do carro não estava pronto, mas o site inglês The Race reportou que a informação não era verdadeira.

O Motorsport.com Brasil apurou que o chassi está pronto, passou no crash test, mas está bem acima do peso mínimo. 0 que realmente está impedindo a equipe de Grove de marcar presença em Barcelona na próxima semana é o bico do carro. O time está encontrando dificuldades em acertar a peça, já que ela não passou no teste obrigatório.

Internamente, a ausência em Barcelona não gerou tanta surpresa, uma vez que o cronograma da equipe está atrasado há um bom tempo.

De forma resumida, o teste de impacto frontal do carro funciona da seguinte maneira:

1. Objetivo do teste

Garantir que o bico do carro absorva energia de impacto frontal antes que ela chegue à célula de sobrevivência, protegendo o piloto.

2. Preparação

O bico é instalado em uma estrutura de teste fixa à parede de impacto;

Todos os componentes que possam afetar o teste devem estar no lugar;

A fixação deve ser realista, ou seja, não pode aumentar artificialmente a resistência;

Massa total da estrutura de teste: 900 kg.

3. Velocidade do impacto

Teste 1: impacto a mais de 17 m/s (~61 km/h).

Teste 2: impacto a mais de 14 m/s (~50 km/h).

4. Critérios de desaceleração

Pico máximo: 40 g (força que o nariz transmite ao chassi);

Curvas de desaceleração controladas para que o nariz absorva energia de forma segura;

Pequenas tolerâncias: até 43 g por 15 ms em situações excepcionais.

5. Após o impacto

O comprimento restante da FIS deve ser maior que 150 mm, garantindo que o nariz ainda funcione como absorvedor de energia;

Algumas peças podem permanecer nesse trecho, como:

Reservatórios de freio e tubulação associada;

Sistemas elétricos leves;

Painéis internos finos (menos de 1,5 mm);

Partes do sistema de ajuste SLM;

Reservatório térmico do sistema de resfriamento do piloto;

Ou seja, o bico deve absorver o impacto frontal de forma precisa, mantendo pelo menos 150 milímetros de estrutura intacta e permitindo a passagem de alguns componentes leves, tudo dentro da velocidade e desaceleração rigorosamente definida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Ao não passar no teste, a peça não é homologada pelo órgão e, com isso, a equipe não tem a liberação para colocar o carro na pista.

