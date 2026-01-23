Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Ferrari
F1 - Chefe da Ferrari prega cautela: 'É muito cedo para expectativas'

ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: O que ausência nos testes de Barcelona significa para 2026 da Williams
Fórmula 1

EXCLUSIVO F1 - Falha no crash test frontal e atraso no cronograma: os bastidores da ausência da Williams em Barcelona

Motorsport.com Brasil apurou as razões que fizeram a equipe de Grove anunciar que não estará presente na pré-temporada realizada no Circuito da Catalunha

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026

Foto de: Getty Images Europe

A Williams não estará presente em Barcelona, na próxima semana, para participar da primeira das três sessões de pré-temporada que a Fórmula 1 fará em 2026 por problemas no crash test frontal conforme apurou o Motorsport.com Brasil

Leia também:

Através de um comunicado, a equipe de Grove anunciou que não estará presente nas atividades em Barcelona, agendadas para acontecer de 26 a 30 de janeiro. Ao todo, serão cinco dias disponíveis e os times poderão colocar os monopostos na pista em apenas três deles. 

 

No anúncio, o esquadrão comandado por James Vowles não trouxe a informação principal: a razão da ausência. Alguns rumores começaram a surgir alegando que o chassi do carro não estava pronto, mas o site inglês The Race reportou que a informação não era verdadeira. 

O Motorsport.com Brasil apurou  que o chassi está pronto, passou no crash test, mas está bem acima do peso mínimo. 0 que realmente está impedindo a equipe de Grove de marcar presença em Barcelona na próxima semana é o bico do carro. O time está encontrando dificuldades em acertar a peça, já que ela não passou no teste obrigatório.

Internamente, a ausência em Barcelona não gerou tanta surpresa, uma vez que o cronograma da equipe está atrasado há um bom tempo. 

De forma resumida, o teste de impacto frontal do carro funciona da seguinte maneira: 

1. Objetivo do teste

Garantir que o bico do carro absorva energia de impacto frontal antes que ela chegue à célula de sobrevivência, protegendo o piloto.

2. Preparação

O bico é instalado em uma estrutura de teste fixa à parede de impacto;
Todos os componentes que possam afetar o teste devem estar no lugar;
A fixação deve ser realista, ou seja, não pode aumentar artificialmente a resistência;
Massa total da estrutura de teste: 900 kg.

3. Velocidade do impacto

Teste 1: impacto a mais de 17 m/s (~61 km/h).
Teste 2: impacto a mais de 14 m/s (~50 km/h).

4. Critérios de desaceleração

Pico máximo: 40 g (força que o nariz transmite ao chassi);
Curvas de desaceleração controladas para que o nariz absorva energia de forma segura;
Pequenas tolerâncias: até 43 g por 15 ms em situações excepcionais.

5. Após o impacto

O comprimento restante da FIS deve ser maior que 150 mm, garantindo que o nariz ainda funcione como absorvedor de energia;
Algumas peças podem permanecer nesse trecho, como:

Reservatórios de freio e tubulação associada;
Sistemas elétricos leves;
Painéis internos finos (menos de 1,5 mm);
Partes do sistema de ajuste SLM;
Reservatório térmico do sistema de resfriamento do piloto;

Ou seja, o bico deve absorver o impacto frontal de forma precisa, mantendo pelo menos 150 milímetros de estrutura intacta e permitindo a passagem de alguns componentes leves, tudo dentro da velocidade e desaceleração rigorosamente definida pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Ao não passar no teste, a peça não é homologada pelo órgão e, com isso, a equipe não tem a liberação para colocar o carro na pista. 

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Briatore admite que Horner está negociando com acionista da Alpine para retorno a F1

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari se manifesta sobre 'truque' de motores usado por Mercedes e Red Bull após reunião da FIA

Entenda por que equipes clientes não escolhem seu próprio combustível na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
Entenda por que equipes clientes não escolhem seu próprio combustível na F1

Últimas notícias

F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Briatore revela parcela crucial da Mercedes em sua ida à Alpine

Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Piloto, recordista e formador: o legado de Constantino Júnior no automobilismo

F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas coloca carro de 2026 na pista antes de teste em Barcelona

F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Saiba em quais dias cada equipe deve ir à pista em Barcelona