A partir de 2026, a Red Bull não usará mais os motores fornecidos pela Honda na Fórmula 1, a fabricante japonesa passará a ser parceira da Aston Martin. Enquanto isso não acontece, a equipe de Milton Keynes segue o planejamento e desenvolvimento de suas próprias unidades de potência a todo vapor em conjunto com a Ford.

Na próxima temporada, é esperado que a mudança de regulamentos afete, principalmente, os motores. Isso porque, quando o retorno do V10 foi arquivado, as fabricantes continuam a se preparar para usar cada vez mais energia elétrica, sem o MGU-H — o sistema que transforma o calor do escapamento em eletricidade -- e com um motor de combustão interna para funcionar com combustíveis totalmente renováveis.

O trabalho vem sendo realizado há muito tempo por todos os fabricantes, incluindo a Ford, que está se unindo à Red Bull Powertrains em novas instalações em Milton Keynes.

A Ford está contribuindo mais do que se pensava inicialmente?

Perguntado sobre como essa colaboração está se configurando atualmente, Mark Rushbrook, líder da Ford Motorsports, revelou durante uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com:

"Na verdade, a colaboração está ficando mais forte a cada dia, desde as primeiras conversas e no momento em que o contrato foi assinado, embora o trabalho já tivesse começado antes disso. Estamos contribuindo em diferentes áreas".

"Em um sentido geral, estamos no caminho certo com nosso cronograma para o ICE (motor de combustão interna) e os componentes elétricos. É claro que ainda há muito trabalho a ser feito e ainda temos muito a provar em termos de durabilidade, mas em termos de cooperação - a abertura, a confiança e a contribuição de ambos os lados - tem sido excelente até agora. Tem sido tudo o que esperávamos e, na verdade, até mais do que o esperado".

Essas últimas palavras, de acordo com Rushbrook, também se aplicam exatamente ao que a Ford está fazendo nos bastidores. O americano já havia revelado anteriormente que a fabricante está contribuindo para mais coisas do que as que estavam na lista inicial, sobre as quais ele diz agora:

"Inicialmente, o foco era a eletrificação. Mas com nossas instalações de manufatura avançada e nossas máquinas de impressão, podemos fazer coisas em tempo real", ele aponta para a impressão 3D.

"Literalmente, fazemos coisas todos os dias que vêm de Dearnborn, são enviadas e testadas no laboratório em Milton Keynes".

Além disso, a equipe da Ford está envolvida no projeto, o que, segundo Rushbrook, agrega valor à empresa: "Ele testa nosso pessoal, nossos processos e nossas instalações. Isso nos leva a fazer coisas que nunca fizemos antes, mesmo em outros programas de automobilismo".

"É claro que ele se baseia nas coisas que já fizemos para a produção ou em outros programas de automobilismo, mas isso o impulsiona ainda mais em termos de velocidade, controle de qualidade e precisão necessária".

"O prazo para desenvolver um carro GT3, por exemplo, era mais curto do que isso. O Mustang GT3 foi desenvolvido em dois anos e meio, enquanto em breve passaremos um total de três anos e meio desenvolvendo apenas uma unidade de potência. Nesses três anos e meio, você corre continuamente em uma velocidade mais alta do que faria durante esses dois anos e meio para um carro inteiro".

Isso levanta a questão de quão grande é o desafio. Por exemplo, a Red Bull Powertrains é uma novata na F1, e a Ford também não tem nenhuma experiência com fontes de energia híbridas na categoria principal do automobilismo.

"O projeto foi, de fato, construído do zero, mas com pessoas que já têm muita experiência na 1", rebateu Rushbrook. "E sim, muitas pessoas com pouca experiência também se juntaram a nós, mas todos em nossa equipe são pilotos e estão acostumados a trabalhar em alta velocidade. Quando você vê as pessoas ao seu redor trabalhando mais rápido, você mesmo acelera e se adapta a essa velocidade. Isso também aconteceu com a nossa equipe".

A Red Bull-Ford está no caminho certo com o motor 2026?

No entanto, permanece a questão de quão competitiva a Red Bull-Ford poderá ser em 2026. Quando perguntado se suas próprias metas estão sendo cumpridas e se tudo está indo de acordo com o planejado, Rushbrook respondeu:

"Sim, embora, é claro, sempre haja exceções, porque nunca se pode atingir tudo 100%. Mas quando se trata de atingir os números de energia, com certeza. Depois, o que importa são os testes de confiabilidade para corresponder a isso. Ao fazer isso, você consegue fazer tudo perfeitamente? Não, mas essa é a realidade de qualquer programa".

"Isso simplesmente acontece ao longo do caminho e, então, o que importa é como você reage, em termos de urgência e em termos da mentalidade das pessoas. Portanto, reagimos ao que vemos", continua Rushbrook.

Quando ele menciona a confiabilidade, a Ford deixa claro que ela sempre anda de mãos dadas. "Se o motor se desenvolve e encontra mais potência, é claro que sempre se trata de testar a confiabilidade. Portanto, é: potência, confiabilidade, potência, confiabilidade".

Ao encontrar mais potência, a confiabilidade precisa estar à altura antes que outro passo possa ser dado. Desse modo, os fabricantes - inclusive a Red Bull-Ford - estão tentando ultrapassar um pouco mais o limite: "Correto".

O grande ponto de interrogação: como ele se compara à concorrência?

A comparação com a concorrência continua sendo uma variável. Quando perguntado se Rushbrook tem alguma ideia de como está a concorrência, a resposta é: "Não, não dá para saber".

"Até que todos façam testes na mesma pista e nas mesmas condições, não dá para saber. Há apenas rumores sobre quem está onde, quem está à frente e quem está atrás. Mas a resposta honesta é: não, ninguém sabe".

No entanto, Christian Horner disse recentemente que a Mercedes parece "confiante". Essa é uma impressão que Rushbrook compartilha quando perguntado. "De fato, parece que sim. Christian e eu concordamos em quase tudo, então sim".

A pergunta final, é claro, é: se é impossível obter uma imagem da concorrência, de onde a Red Bull-Ford tira a confiança de que pode, pelo menos, ser competitiva?

"Quando você analisa as regras, você faz uma avaliação do que é viável com base nessas regras. Nós dissemos 'achamos que isso é viável e queremos chegar lá de uma determinada maneira', esse é o caminho que estamos seguindo. Mas não sabemos o que a Mercedes e a Ferrari acham que é possível, essa estimativa pode ser maior ou menor do que a nossa. Todo mundo pode dizer que está no caminho certo, mas você pode estar no caminho certo para números diferentes".

É exatamente esse último aspecto - o quão alto os diferentes fabricantes estabeleceram o padrão internamente - que torna 2026 um grande salto de fé. Isso significa que Rushbrook está confiante de que suas próprias metas serão atingidas, mas que a principal questão no momento é (também internamente) como isso se compara às metas dos outros. "Exatamente isso", concorda Rushbrook em sua conclusão.

