Em meio à expectativa para o GP do Bahrein, que abre a temporada 2021 da Fórmula 1 neste fim de semana, foi anunciado que a Band fará uma cobertura pré-corrida de cerca de três horas para os espectadores de São Paulo na manhã deste domingo. Nelson Piquet fará parte da transmissão da emissora paulista como convidado.

As atrações começam às 9h da manhã (horário de Brasília), com o 'Show do Esporte', apenas para São Paulo. Uma hora depois, a programação passa a fazer parte da rede da emissora, de modo que todo o Brasil acompanhará o pré-corrida das 10h em diante. Considerando esse tamanho de grade de programação é possível dizer que se trata da transmissão mais longa de corridas internacionais da F1. A avaliação vale se desconsiderarmos transmissões do GP do Brasil, quando a Globo mantinha longa cobertura dentro do Esporte Espetacular. No entanto, o futebol também ocupava parte dessa programação.

O Motorsport.com apurou que, até a largada, a transmissão esportiva do canal será exclusivamente focada na F1, que também terá destaque após o fim da prova barenita. O futebol deve ter espaço somente depois disso.

Outra marca da primeira prova é a presença de convidados de peso, como ex-pilotos com trajetória de sucesso. O principal deles é Nelson Piquet, tricampeão que sempre foi avesso a entrevistas. Piquet é amigo de Reginaldo Leme, comentarista da Band. Como Nelsão jamais teve boa relação com Galvão Bueno, sua presença era bastante reduzida na TV Globo, para não dizer nula. O "sim" de Nelson Piquet à Band serve também como 'benção' ao início da cobertura da Band no Brasil. O bicampeão mundial da F1 Emerson Fittipaldi, Felipe Massa e Nelsinho Piquet são outros nomes que já estão confirmados.

O início do GP do Bahrein está programado para 12h, com transmissão em TV aberta para todo o país. Excepcionalmente na etapa de Sakhir, aliás, o treino classificatório também passará na tela da Band, no sábado, também ao meio-dia.

Na maioria das etapas, a qualificação ficará restrita ao Bandsports. O canal de TV por assinatura também ficará com os treinos livres. Em 2021, as três práticas de cada fim de semana terão duração de 1h, com duas sessões nas sextas-feiras e uma no sábado.

Em toda a cobertura, um dos destaques será a participação in loco da repórter Mariana Becker, direto do paddock no Bahrein. Também haverá uma extensa análise do grid de largada, com projeção do que esperar na corrida de Sakhir.

Na equipe da emissora, o grande destaque é o comentarista Reginaldo Leme. Ao lado de 'Regi', o outro analista do GP do Bahrein será Felipe Giaffone. Quem comanda a transmissão é o narrador Sérgio Maurício.

Programas 'da casa', como o Encontro de Craques, do Bandsports, fará aquecimento da F1, com live reunindo os principais nomes recém contratados, além de Cacá Bueno e Felipe Massa nesta sexta-feira.

