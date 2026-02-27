Chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies detalhou por que acredita que o valor de Max Verstappen para a equipe de Fórmula 1 é tão grande fora das pistas quanto dentro do carro.

Mekies e Verstappen formaram uma parceria forte assim que o francês assumiu o lugar de Christian Horner como chefe e CEO da Red Bull Racing no verão passado, com a abordagem mais técnica de Mekies sendo creditada como parte da virada da equipe no meio da temporada.

Falando ao Motorsport.com na véspera de mais uma campanha crucial para a equipe taurina, com a estreia das primeiras unidades de potência desenvolvidas internamente para o novo regulamento de 2026, Mekies revelou que o papel de Verstappen na equipe de Milton Keynes dificilmente pode ser subestimado.

“[Tem sido] fantástico", Mekies destacou. "Max personifica o automobilismo em todos os sentidos, não há um único detalhe que ele deixe passar. O que ele faz ao volante é claro para todos, mas por dentro você pode apreciar sua extraordinária sensibilidade técnica e seu completo entendimento deste esporte, que imagino venha de ter estado imerso nele a vida toda".

"Ele tem uma visão ilimitada; seu papel vai muito além de pilotar. Ele é uma verdadeira força motriz para todos que trabalham no projeto e desempenha um papel crucial em todo o sistema. Ele está envolvido em todos os aspectos, quando corremos riscos, quando enfrentamos contratempos, em cada decisão. Em uma mudança regulatória tão radical quanto esta, ele é um valor agregado enorme".

Verstappen terá outro novo parceiro este ano na forma do jovem de 21 anos Isack Hadjar, que foi promovido após uma impressionante temporada de estreia na equipe irmã Racing Bulls, o time anglo-italiano anteriormente liderado por Mekies.

Após anos sofrendo com o baixo desempenho em seu segundo carro, a Red Bull está desesperada para que ambos os monopostos pontuem bem, e até agora Mekies tem ficado impressionado com o que viu do compatriota francês após a reunião.

“Até agora ele fez tudo da maneira certa, mostrando a abordagem correta em termos de comprometimento e personalidade", disse Mekies sobre seu compatriota francês. "Ele se mudou imediatamente para a Inglaterra, está na sede de Milton Keynes a cada dois dias, e vive em contato próximo com a equipe. Entre os dois testes em Sakhir, ele voltou ao simulador, não está deixando nada para trás".

Embora as unidades de potência da Red Bull tenham superado todas as expectativas com seu desempenho e confiabilidade, Mekies ainda espera que a equipe comece a era técnica de 2026 atrás de Mercedes e Ferrari.

"Todos sabemos que, mesmo com um ponto de partida extraordinário, estamos enfrentando gigantes do automobilismo com imensa experiência", alertou. "Já escalamos a primeira montanha, mas há outra pela frente. Estamos aqui para lutar, no momento um pouco atrás das outras três equipes principais, mas prontos para dar tudo para alcançar".

