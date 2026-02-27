Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Marcos Regadas encara desafio na Porsche Cup com carro ajustado para qualquer situação em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Marcos Regadas encara desafio na Porsche Cup com carro ajustado para qualquer situação em Interlagos

Porsche Cup: Antonella Bassani é P3 no único treino livre da Carrera em SP

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Antonella Bassani é P3 no único treino livre da Carrera em SP

Matheus Comparatto garante o top 5 no primeiro treino livre da Porsche Carrera Cup em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Matheus Comparatto garante o top 5 no primeiro treino livre da Porsche Carrera Cup em Interlagos

Tatiana Calderón e Pipe Barrichello Bartz são confirmados na Stock Car 2026 pela SG28 Racing

Stock Car
Tatiana Calderón e Pipe Barrichello Bartz são confirmados na Stock Car 2026 pela SG28 Racing
Fórmula 1

EXCLUSIVO F1: "Papel de Verstappen na Red Bull vai muito além das pistas", afirma Mekies

Chefe da equipe austríaca revelou o papel de liderança do tetracampeão nos bastidores do time

Filip Cleeren Roberto Chinchero
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull Racing

Chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies detalhou por que acredita que o valor de Max Verstappen para a equipe de Fórmula 1 é tão grande fora das pistas quanto dentro do carro.

Leia também:

Mekies e Verstappen formaram uma parceria forte assim que o francês assumiu o lugar de Christian Horner como chefe e CEO da Red Bull Racing no verão passado, com a abordagem mais técnica de Mekies sendo creditada como parte da virada da equipe no meio da temporada.

Falando ao Motorsport.com na véspera de mais uma campanha crucial para a equipe taurina, com a estreia das primeiras unidades de potência desenvolvidas internamente para o novo regulamento de 2026, Mekies revelou que o papel de Verstappen na equipe de Milton Keynes dificilmente pode ser subestimado.

“[Tem sido] fantástico", Mekies destacou. "Max personifica o automobilismo em todos os sentidos, não há um único detalhe que ele deixe passar. O que ele faz ao volante é claro para todos, mas por dentro você pode apreciar sua extraordinária sensibilidade técnica e seu completo entendimento deste esporte, que imagino venha de ter estado imerso nele a vida toda".

"Ele tem uma visão ilimitada; seu papel vai muito além de pilotar. Ele é uma verdadeira força motriz para todos que trabalham no projeto e desempenha um papel crucial em todo o sistema. Ele está envolvido em todos os aspectos, quando corremos riscos, quando enfrentamos contratempos, em cada decisão. Em uma mudança regulatória tão radical quanto esta, ele é um valor agregado enorme".

Red Bull Racing has looked more competitive than initially expected with its in-house power units.

Red Bull Racing has looked more competitive than initially expected with its in-house power units.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen terá outro novo parceiro este ano na forma do jovem de 21 anos Isack Hadjar, que foi promovido após uma impressionante temporada de estreia na equipe irmã Racing Bulls, o time anglo-italiano anteriormente liderado por Mekies.

Após anos sofrendo com o baixo desempenho em seu segundo carro, a Red Bull está desesperada para que ambos os monopostos pontuem bem, e até agora Mekies tem ficado impressionado com o que viu do compatriota francês após a reunião.

“Até agora ele fez tudo da maneira certa, mostrando a abordagem correta em termos de comprometimento e personalidade", disse Mekies sobre seu compatriota francês. "Ele se mudou imediatamente para a Inglaterra, está na sede de Milton Keynes a cada dois dias, e vive em contato próximo com a equipe. Entre os dois testes em Sakhir, ele voltou ao simulador, não está deixando nada para trás".

Embora as unidades de potência da Red Bull tenham superado todas as expectativas com seu desempenho e confiabilidade, Mekies ainda espera que a equipe comece a era técnica de 2026 atrás de Mercedes e Ferrari.

"Todos sabemos que, mesmo com um ponto de partida extraordinário, estamos enfrentando gigantes do automobilismo com imensa experiência", alertou. "Já escalamos a primeira montanha, mas há outra pela frente. Estamos aqui para lutar, no momento um pouco atrás das outras três equipes principais, mas prontos para dar tudo para alcançar".

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Ecclestone destaca potencial de Hamilton em 2026 e alerta: “Fiquem de olho na Ferrari”
Próximo artigo Indy: McLaren e Chip Ganassi chegam a acordo sobre processo de Palou

Principais comentários

Mais de
Filip Cleeren

Cadillac homenageia Mario Andretti em nome do primeiro carro na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac homenageia Mario Andretti em nome do primeiro carro na F1

F1: Honda revela causa alarmante de problema em motor da Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Honda revela causa alarmante de problema em motor da Aston Martin

Apple e Netflix anunciam parceria histórica para cobertura de F1 nos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
Apple e Netflix anunciam parceria histórica para cobertura de F1 nos EUA
Mais de
Max Verstappen

Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

F1 - Russell alfineta 'clã Verstappen': "Eles gostam de manipular as situações"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Russell alfineta 'clã Verstappen': "Eles gostam de manipular as situações"

ANÁLISE F1: Red Bull apresenta mistura de ideias 'microaerodinâmicas' no RB26

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Red Bull apresenta mistura de ideias 'microaerodinâmicas' no RB26
Mais de
Red Bull Racing

F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

Russell: Red Bull continua a ter o melhor uso de energia da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Russell: Red Bull continua a ter o melhor uso de energia da F1

F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Últimas notícias

Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Sanchez trabalha ajuste fino de seu Porsche antes da classificação

Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Morestoni enaltece carro "na mão" no treino livre da Porsche Cup em Interlagos

Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Stock Car
Stock Car: Felipe Fraga assume número #1 após 22 anos de hiato

Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Muller destaca evolução com carro após liderar treino da Porsche Carrera Cup