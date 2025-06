Sem arrependimentos. Carlos Sainz mergulhou no mundo da Williams aceitando um desafio completo na Fórmula 1: "Não encontrei um lugar em uma equipe de ponta, vou tentar criar um".

Diante de seus olhos está a história da McLaren, uma equipe da qual Sainz fazia parte quando as bases sobre as quais os sucessos atuais se assentam estavam sendo lançadas.

O objetivo é seguir o mesmo caminho na Williams e o espanhol quer ser uma parte ativa dessa jornada. Depois de ter deixado para trás os quatro anos na Ferrari, Carlos agora exala uma grande solidez, forjada em momentos de exaltação e grandes decepções.

Ele sabe o que quer e está bem ciente dos obstáculos que o aguardam, começando com um caminho de adaptação na Williams que ele havia antecipado.

O bate-papo com o Motorsport.com revela uma capacidade acentuada de análise, uma visão muito clara do futuro que o leva a não mentir, especialmente para si mesmo. Isso é o que se depreende de uma história inédita que remonta ao GP do México do ano passado.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Há doze meses, você ainda não sabia qual seria o seu futuro. Como você está agora?

"Em nível pessoal, definitivamente melhor, agora estou em uma equipe com um projeto de longo prazo que me motiva muito. Sinto-me parte de uma família, não quero dizer com isso que não me sentia bem na Ferrari, gostaria de enfatizar isso, mas obviamente o ano passado foi uma situação diferente, pois joguei uma temporada inteira já sabendo que deixaria a equipe. Foi um ano estranho, mas, considerando tudo, eu diria que, como equipe, fizemos um bom trabalho".

No ano passado, você levou muito tempo antes de decidir se vincular à Williams. Como foi o amadurecimento da escolha?

"Dei um tempo até o verão para ver se havia uma oportunidade com uma equipe de ponta e para avaliar qual era a melhor alternativa. Não queria fazer a escolha errada, avaliei tudo com muito cuidado".

Por que Carlos Sainz não foi considerado pelas equipes de ponta no ano passado?

"Cheguei a conclusões, mas as guardo para mim. Acho que as pessoas na Fórmula 1 sabem muito bem por que certas escolhas são feitas, não preciso explicar isso na frente de um microfone. Por isso, disse a mim mesmo que, se não puder ir para uma equipe de ponta, posso contribuir para criá-la; na Williams, vi o potencial para começar uma boa história".

"Conversei longamente com James [Vowles] sobre o projeto que ele tinha em mente e decidi ir para a Williams porque parecia ser a melhor oportunidade de criar uma equipe de ponta. Seis meses depois de ter entrado para a equipe, posso dizer que estou ainda mais convencido do que quando assinei o contrato, estamos todos trabalhando 100% para atingir esse objetivo".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

Muito se fala este ano sobre os problemas que um piloto enfrenta ao mudar de equipe. No seu caso, como está sendo a integração no mundo da Williams?

"Acho que se fala muito sobre esse assunto porque há um grande piloto que está lidando com os problemas de uma mudança de equipe. Agora, chegou ao conhecimento geral uma situação que eu conheço muito bem, pois mudei de equipe cinco vezes. Lembro-me de quando estive na Renault por um ano, dois anos na McLaren, e quando eu disse que estava me adaptando à equipe, acho que eles não entenderam as dificuldades".

"Você é um piloto de Fórmula 1, você tem que se adaptar rapidamente, as pessoas acham que não entendem o que isso significa, não é uma desculpa, mas agora essa questão é mais conhecida, eu converso com todos os pilotos que mudaram de equipe e todos eles me dizem que não tendo testes você só pode fazer os testes que precisa durante os fins de semana de corrida, e isso obviamente o penaliza. Mas é a única maneira de crescer, e esse processo leva tempo".

Em termos concretos, do que se trata?

"Há dezenas de detalhes que variam de equipe para equipe. Se falarmos de potência até chegar à frenagem do motor, a curva de torque, há outras frentes, como o diferencial, o feeling com os discos de freio de diferentes fabricantes, o procedimento para aquecer os pneus no outlap, a gestão dos pneus na corrida, a abordagem na volta de classificação, tantas variáveis que na F1 de hoje são muito, muito importantes".

"Um piloto que passou três ou quatro temporadas em uma equipe está obviamente muito familiarizado com todos esses aspectos e é capaz de explorar tudo em seu potencial máximo".

"No meu caso, vejo Albon, mas acho que também Leclerc na Ferrari, Verstappen na Red Bull ou Russell na Mercedes, para chegar a esse nível de sentimento você precisa de tempo, porque eles simplesmente estão familiarizados com aspectos que um piloto que acabou de chegar não conhece. Ele só pode descobri-los ao longo dos finais de semana de corrida, virando, analisando dados ou copiando, e isso leva tempo".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Você ficou surpreso com o progresso que a Williams confirmou nesta primeira parte da temporada ou já previa isso?

"Se escolhi a Williams é porque vi nessa equipe o potencial para fazer o que ela está fazendo. Dito isso, o passo à frente que vimos veio mais cedo do que eu esperava, e talvez até a própria equipe tenha se surpreendido com o quanto conseguiu crescer do ano passado até agora".

"Nas primeiras corridas, demos um bom passo à frente, mas o que está me dando muita confiança é que, quando comecei a conseguir, junto com os engenheiros, mudar algumas coisas na configuração, demos mais um passo no desempenho. Gosto de poder dar minha contribuição para encontrar o caminho a seguir e, junto com Alex, acho que estamos fazendo um bom trabalho para encontrar a direção certa".

Antes do fim de semana de Suzuka, a equipe substituiu o chassi que você usou em Melbourne e Xangai. Esse foi um pedido seu?

"Comecei a temporada indo muito bem nos testes do Bahrein, e já no dia de testes que tivemos em dezembro passado em Yas Marina o feedback foi positivo. Depois, nos dois primeiros finais de semana de corrida, tive alguns problemas na classificação, não tive a sensação que esperava. Então, a equipe decidiu substituir o chassi mais cedo do que planejado".

"No final, é verdade que desde o Japão eu fui mais rápido, mas não tenho certeza se foi um passo à frente devido ao chassi, acho que foi mais uma questão de configuração que me permitiu correr melhor e entender o carro".

James Vowles, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Quanto tempo será necessário para que a Williams volte a figurar entre as principais equipes?

"Acho que não estaremos prontos no próximo ano. Seria ótimo dar mais um passo à frente, porque isso significaria estar com as equipes de ponta, mas minha experiência na Ferrari também me ajudou a entender que uma coisa é estar no grupo, outra coisa é ser capaz de vencer as equipes de ponta".

"Nesta temporada, estamos tendo uma primeira experiência. Em algumas sessões de classificação, conseguimos competir em igualdade de condições com a Mercedes e a Ferrari, e não era de forma alguma uma conclusão precipitada estarmos nessas posições".

"Depois, cometemos alguns erros que nos custaram muitos pontos, e isso confirma que o crescimento de uma equipe não passa apenas pelo desempenho do monoposto, a equipe também precisa crescer em todos os seus aspectos, e acredito que James Vowles é a pessoa ideal para essa tarefa".

"Acho que vamos conseguir, portanto, em alguns aspectos, é melhor cometer alguns erros durante esta temporada, pois ainda não temos um carro que nos permita competir pelas metas mais altas".

Em vez disso, como sua vida mudou?

"Quando você muda de equipe, e eu já fiz isso muitas vezes, outros aspectos da vida também mudam, acho que isso é natural. Dos 26 aos 30 anos, fiz parte de uma equipe incrível, foi uma época boa".

"Quando cheguei a Ímola este ano, os fãs me receberam e me cumprimentaram muito calorosamente, me senti amado e realmente quero agradecê-los por esse reconhecimento, foram quatro anos maravilhosos em que demos tudo pela Ferrari".

"Não posso dizer que sinto saudades porque segui em frente, agora estou imerso na realidade da Williams porque tenho essa oportunidade e preciso aproveitá-la ao máximo, mas sempre terei lembranças maravilhosas".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Como você se imagina daqui a quatro ou cinco anos?

"Eu gostaria de vencer o Campeonato Mundial, de estar lutando com a Williams pelo objetivo final. Esse é o meu projeto de vida, ter entusiasmo, motivação e colocar tudo isso em um projeto."

Na última temporada, quando assinou com a Williams, você disse que viu algo na equipe que o fez lembrar de seu tempo na McLaren, outro projeto para o qual você fez uma boa contribuição...

"É uma questão de confiar nas pessoas certas, as equipes hoje são realmente grandes e é crucial ter bons líderes em cada departamento. Na Williams, encontrei pessoas muito capazes em todas as áreas. Lembro-me de que, quando cheguei à McLaren, havia Andrea Stella e Peter Prodromou, talvez eles ainda não estivessem nos cargos que ocupam hoje, mas era possível ver claramente o perfil e a capacidade deles".

"Quando fui abordado pela Ferrari, não hesitei, é a Ferrari, mas eu sabia que a McLaren cresceria. Eu encontro Andrea no paddock e sempre digo a ele que é ótimo ver o que vocês conseguiram fazer e, embora eu tenha deixado a equipe no momento em que eles começaram a dar os primeiros passos, guardo boas lembranças".

No ano passado, você conseguiu manter um bom desempenho apesar de todos os pontos de interrogação sobre o seu futuro. Qual foi a parte mais difícil de 2024?

"Não foi o melhor ano da minha carreira, provavelmente as temporadas que considero as melhores ainda são o período da McLaren. Na Ferrari, tive alguns destaques muito fortes que me permitiram conquistar algumas vitórias, mas a temporada mais difícil foi claramente a última".

"Eu não sabia onde iria correr este ano e não é ideal correr nessas condições. Para ter 100% de desempenho, você precisa estar calmo e em um ambiente como o que Max ou Charles têm hoje, onde você sabe tudo e tudo gira em torno de você. No ano passado, tentei aproveitar as oportunidades que surgiram em meu caminho, mas, embora não tenha sido uma temporada fácil, tenho orgulho de ter dado tudo de mim pela Ferrari".

Carlos Sainz, Ferrari, vencedor do GP do México de 2024 Foto de: Ferrari

Uma das imagens mais fortes do seu 2024 é a expressão no pódio do GP do México...

"Vou explicar por quê. Cheguei ao México dizendo a mim mesmo: 'Carlos, esta pode ser a última vez que você vence uma corrida na Fórmula 1, você não sabe o que o futuro lhe reserva'. Basicamente, coloquei pressão em mim mesmo, mas era um pensamento real".

"Eu sabia que o carro iria se sair bem naquele fim de semana e, ao mesmo tempo, estava ciente de que, ao ir para a Williams, eu não saberia se voltaria a pilotar um carro vencedor no futuro".

"Obviamente, meu objetivo é levar a Williams de volta ao topo, confio no meu talento, mas não dá para prever o futuro. Voltando à véspera do fim de semana da Cidade do México, não sei se conscientemente, eu me coloquei sob muita pressão e, no final, funcionou, eu diria até que muito bem".

"Dei as duas voltas da minha vida no Q3, fiz uma ótima ultrapassagem em Verstappen e ganhei a corrida. Depois que cruzei a linha de chegada, disse a mim mesmo: 'isso é o que sou capaz de fazer'".

