As novas camisas de tecnologia vestível projetadas para refrescar os pilotos em corridas sujeitas ao calor extremo serão opcionais para os competidores na temporada de Fórmula 1 de 2025, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Os dispositivos estão sendo introduzidos como parte da resposta da FIA ao GP do Catar de 2023, em que Logan Sargeant se retirou da corrida com insolação, depois o então piloto da Alpine, Esteban Ocon vomitou em seu capacete e Lance Stroll desmaiou.

Conforme apurado em primeira mão e com exclusividade pelo Motorsport.com, o pensamento inicial sobre esse novo tópico de segurança era tentar introduzir uma unidade protótipo de ar-condicionado para resfriar os cockpits dos carros.

Mas essa ideia foi abandonada devido às complexidades que surgiram na adaptação desse kit e, portanto, a utilização de tecnologia vestível existente, como o Cypher Pro Micro Cooler produzido pela Chillout Motorsports, foi considerada a rota preferida da FIA.

Um dos principais desafios desse trabalho foi garantir que os dispositivos de resfriamento estivessem em conformidade com as rigorosas regras do órgão regulador sobre resistência ao fogo para todos os kits usados pelos pilotos em caso de acidente.

Os dispositivos combinam uma camisa com quase 50 metros de tubos que são necessários para bombear o fluido resfriado armazenado em uma caixa dedicada que abriga um microprocessador e a tecnologia necessária para manter as temperaturas baixas ao redor do torso do piloto.

Em um comunicado, a FIA disse que a "finalização do sistema de resfriamento do piloto após o trabalho realizado entre a FIA e as equipes de Fórmula 1, apoiada por mudanças para definir quando tais sistemas devem ser usados", foi aprovada pela Comissão de F1 em Londres no início desta semana.

O Motorsport.com apurou que isso inclui a definição de quando o sistema precisará ser usado - já que seu uso só será obrigatório nas regras para que as equipes o instalem em seus carros quando as temperaturas atingirem um determinado limite.

Esse limite agora foi definido em 31°C de temperatura ambiente nos sensores da FIA colocados em uma etapa da F1 (há quatro estações meteorológicas instaladas em cada corrida), em vez de ser medido de acordo com a temperatura nos cockpits dos carros, que pode chegar rapidamente a 50-60°C.

Para a temporada de 2026 da F1, os sistemas de resfriamento serão alimentados pelos sistemas elétricos dispostos de forma diferente dos novos projetos de carros e, portanto, serão transportados o tempo todo.

Mas, para a próxima campanha, como o sistema só será adaptado aos carros quando a marca de 31°C for atingida, o Motorsport.com apurou que os pilotos tiveram a opção de não usá-lo completamente.

O tempo adicional antes que eles tenham que usá-lo o tempo todo também permitirá que mais estudos de prova de conceito sejam concluídos e que os sistemas sejam potencialmente mais ajustados antes de 2026.

No entanto, se um piloto optar por não usar o colete de resfriamento em 2025, entende-se que ele ainda deverá carregar 500 g extras de lastro para garantir que não obtenha vantagem competitiva ao optar por essa abordagem.

No GP da Hungria do ano passado, quando o assunto veio à tona pela primeira vez, após o compromisso da FIA de garantir que a situação do Catar não se repetisse, Lewis Hamilton declarou que "não é necessário".

"Esta é a Fórmula 1", acrescentou. "Sempre foi assim. É difícil nessas condições. Somos atletas muito bem pagos. E você tem que treinar muito para ter certeza de que pode suportar o calor, no final das contas".

"É difícil. Não é fácil, especialmente quando se vai a lugares como Catar e Singapura. Mas acho que não precisamos de uma unidade de ar condicionado no carro".

Mas, seja qual for o motivo pelo qual um piloto opte por não usar a camisa de resfriamento este ano, o lastro de 500 g não pode ser colocado em nenhum outro lugar que não seja dentro do cockpit - novamente para garantir que não haja ganho de desempenho que possa ser encontrado ao colocar o peso em outro lugar para melhorar a configuração ou o manuseio do carro.

