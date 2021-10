A equipe do Motorsport.com recebeu Julianne Cerasoli, produtora da Band de Fórmula 1 e colunista do UOL. Nesta primeira parte do papo com os repórteres Erick Gabriel (@erickjornalista) e Guilherme Longo (@gglongo), a rivalidade entre os dois pilotos que comandam o campeonato atual, Lewis Hamilton e Max Verstappen é apenas um dos assuntos, com a jornalista dando o seu olhar para a disputa.

Além disso, ela comparou o momento atual com outro ano com grande rivalidade, o de 2016, quando o inglês teve seu próprio companheiro de equipe como maior alvo.

Ela também comenta qual momento da carreira de Verstappen o piloto da Red Bull deu grande passo para a maturidade e, por consequência, os melhores resultados.

