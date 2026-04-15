As novas regras técnicas da Fórmula 1 seguem sendo criticadas por pilotos e outras figuras do paddock e, agora, Nigel Mansell, campeão de 1992, se juntou ao grupo de críticos do regulamento de 2026 da categoria máxima do automobilismo.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Mansell foi questionado sobre qual piloto no grid atual da categoria ele se identifica mais e quem seria o 'Leão' de hoje.

"Bem, sou fã de vários deles, sejamos justos. Quero dizer, não dá para destacar ninguém. Há tantos deles fazendo um ótimo trabalho. Veja a recuperação do Lewis [Hamilton], fabulosa. Charles Leclerc pilota com o cabelo em chamas [corre no limite]".



Max [Verstappen] é supremo. Ele vem fazendo um trabalho absolutamente incrível há tantos anos. Eu nunca o descarto. E acho que é isso que está errado com os regulamentos no momento".



O britânico revelou a sua indignação com as regras atuais da categoria, especialmente por, segundo ele, transformar o piloto em mero passageiro: "Há vários pilotos bem atrás no grid que não deveriam estar lá. Deixem os pilotos pilotarem os carros, não serem meros passageiros. E alguns deles são passageiros dos carros no momento".



"Lando [Norris] e Oscar [Piastri] fizeram um trabalho fabuloso no ano passado, de verdade. Um pouco abaixo do esperado no final do ano para o Oscar, mas ele vai se recuperar este ano".



"E, claro, a Mercedes. Que trabalho brilhante a Mercedes está fazendo, não é mesmo? Sabe, eles estavam lá ou por aí no ano passado – e agora estão liderando este ano. Eles são a equipe a ser batida, sem dúvida alguma".

Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

Mansell, nas críticas aos novos regulamentos, seguiu a linha que alguns nomes do paddock estão levantando: a artificialidade das ultrapassagens.

"Talvez eu seja criticado por dizer isso. Mas, infelizmente, algumas das ultrapassagens são totalmente artificiais. Quero dizer, algumas parecem ótimas".



"E então você sai da curva seguinte. E o carro simplesmente passa voando por você. E o outro carro vai para trás. Porque o computador está dando potência extra na hora errada. E o piloto não controla isso, obviamente. Porque ele não teria usado isso".



"Acho que foi o Lando quem disse: 'Bem, eu não queria ultrapassá-lo [Lewis Hamilton no Japão] entrando na curva rápida, na chicane. Mas não tive escolha, entende'. Saindo da curva, ele está na liderança. E então o outro carro [Hamilton] simplesmente passa voando por ele de novo. Descendo a reta. Então, acho que é preciso ter muito cuidado".



"Porque – esqueça-me, não importa o que eu penso, mas os fãs ao redor do mundo, conheço muitos deles, estão muito irritados. E, para ser justo com os fãs, concordo com eles", concluiu.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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