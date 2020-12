VÍDEO: Saiba como admiração de pai de Leclerc por Senna influenciou estrela da F1

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com em um evento virtual da Shell, Charles Leclerc falou sobre Ayrton Senna, que, segundo ele, é o seu único ídolo na F1, sendo o piloto que o faz pesquisar sobre sua pilotagem e que, segundo o monegasco, o inspirou no início de sua carreira. Tudo isso sob a influência de seu pai, que viu os shows do brasileiro pela janela de casa, em Mônaco.

Além disso, Leclerc também comentou sobre as etapas de um trabalho em equipe bem sucedido, ao falar sobre um episódio ocorrido em 2018, quando ainda corria pela Alfa Romeo.

