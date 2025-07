Mick Schumacher está em negociações com a Cadillac para um retorno ao grid da Fórmula 1 em 2026.

Fora do grid desde 2022, após ser substituído por Nico Hulkenberg na Haas, Schumacher segue em busca de uma oportunidade para retornar à principal categoria do automobilismo.

Neste fim de semana, o alemão desembarcou no Brasil para participar das 6h de São Paulo, quinta etapa do Mundial de Endurance, pela Alpine. E em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, Mick confirmou que as negociações com a equipe norte-americana estão acontecendo.

"Sim, obviamente as conversas estão rolando. A comunicação tem sido muito positiva. É um grande projeto, há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram para isso, é um projeto incrível, uma grande história. Então, é algo que me faz sentir honrado de fazer parte, negociando, e é uma ótima posição para se estar", declarou.

Desde o anúncio da entrada da Cadillac na Fórmula 1 na próxima temporada, as especulações em torno dos possíveis nomes que formarão a dupla de pilotos só aumenta. Nesta semana, Grame Lowdon, chefe da equipe, confirmou as conversas com o piloto alemão.

Contudo, Schumacher não é o único candidato a essa vaga. Valtteri Bottas e Sergio Pérez também aparecem como grandes favoritos. Da mesma forma que o brasileiro Felipe Drugovich. Em recente entrevista, o reserva da Aston Martin na F1 alegou que segue trabalhando no sonho de chegar à principal categoria do automobilismo mundial, mas esclareceu que sabe das dificuldades mesmo tendo um relacionamento prévio com a Cadillac por ter corrido por eles no Endurance.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!