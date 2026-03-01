EXCLUSIVO: Sportv terá transmissão em 4k e provas da F1 estarão na íntegra no Globoplay; Petecof será comentarista na F2

Após cinco temporadas, a Fórmula 1 volta a ser exibida pelo Grupo Globo no Brasil em 2026, contando com transmissão em TV aberta e no Sportv, canal fechado da emissora especializado em esportes. Agora, novos detalhes da operação foram confirmados.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, haverá transmissão em 4k pelo Sportv, um pedido recorrente de parte do público. Além disso, as corridas serão disponibilizadas na íntegra no Globoplay, serviço de streaming do Grupo, com os assinantes tendo acesso às provas posteriormente.

Todas as 24 etapas do calendário deste ano serão exibidas ao vivo no canal por assinatura. As corridas serão narradas por Bruno Fonseca e terão Rafael Lopes, Christian Fittipaldi e Felipe Giaffone como comentaristas da plataforma. Julia Guimarães, Marcelo Courrege e Guilherme Pereira estarão na reportagem.

O Motorsport.com ainda apurou que, nas corridas de Fórmula 2, categoria de base da F1 que será exibida no Sportv3, Gianluca Petecof atuará como comentarista. Petecof competiu na F2 em 2021 e, desde 2022, é titular na Stock Car Pro Series.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!