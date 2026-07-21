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Mark Walter, dono da TWG, que possui participação na Spire na NASCAR e no time de futebol Chelsea, está sendo alvo da justiça federal americana

Redação Motorsport.com
Editado:
Trotz Formel-1-Absage: General Motors glaubt weiter an Andretti-Cadillac-Projekt

A justiça federal americana está investigando Mark Walter, bilionário americano dono de um 'império' que inclui a holding TWG Global, proprietária da TWG Motorsport, que controla equipes do automobilismo como a Andretti Global, a Cadillac na Fórmula 1 e a Spire na NASCAR, por irregularidades financeiras. A informação é da agência de notícias americana Bloomberg.

O editor recomenda:

Com pelo menos um mandato de busca e apreensão realizado pelo FBI, em setembro de 2025, procuradores federais começaram a investigar em 2025 o setor de gestão de ativos de 362 bilhões de dólares (ou R$ 1.842 trilhões) da Guggenheim, firma de investimentos globais e de serviços financeiros a qual Walter é CEO e tem participação acionária por meio da TWG. 

Tais procuradores também começaram a investigar as seguradoras Delaware Life Insurance Co. e na Clear Spring Life and Annuity Co., ambas também de propriedade de Walter, nos últimos meses.

Segundo a Bloomberg, "os promotores querem saber se as empresas deixaram de divulgar que certos investimentos de crédito privado davam suporte a outras partes do império empresarial de Walter". 

Tais investigações estão sendo realizadas em paralelo às ações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sobre tais companhias. Em comunicado, a TWG afirmou que "está ciente da investigação e cooperando com ela".

Além da Andretti Global, Cadillac F1 e Spire Motorsport, a TWG é dona da Wayne Taylor Racing, equipe do campeonato da IMSA, e da Walkinshaw TWG Racing, no Supercars australiano.

Fora do automobilismo, a TWG é proprietária de grandes times do esporte tradicional, como o Los Angeles Lakers, na NBA; o Los Angeles Dodgers, no beisebol; e do Chelsea, gigante do futebol inglês.

Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026

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