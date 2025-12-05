F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo
A segunda sessão prática em Yas Marina é às 10h (Brasília) desta sexta-feira, com cobertura completa do Motorsport.com em TEMPO REAL e transmissão do BandSports
Na manhã brasileira desta sexta-feira, a Fórmula 1 realizou o primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi de 2025, etapa que decide a temporada deste ano, com três pilotos na briga pelo título: o britânico Lando Norris, da McLaren, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o australiano Oscar Piastri, da McLaren. E o mais rápido foi Norris, que lidera o campeonato, com 408 pontos. Ele ficou justamente à frente do vice-líder, Verstappen, que tem 396 pontos.
Por sua vez, Piastri, terceiro na temporada com 392 pontos, não participou da sessão, que teve o Patricio O'Ward no carro. Além do mexicano, vários outros reservas e jovens pilotos participaram do treino livre inaugural no circuito de Yas Marina.
São eles Arthur Leclerc, monegasco da Ferrari; Paul Aron, estoniano da Alpine; Arvid Lindblad, anglo-sueco da Red Bull; Ryo Hirakawa, japonês da Haas; Luke Browning, britânico da Williams; e, na Aston Martin, o norte-americano Jak Crawford e o britânico Cian Shields.
Estes tiveram de 'suar' para acompanhar o nível dos títulares que foram à pista: além dos dois líderes da temporada, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, o britânico Oliver Bearman, da Haas, o espanhol Carlos Sainz, da Williams, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, o franco-argelino Isack Hadjar, da Racing Bulls, e as duplas de Mercedes, com o inglês George Russell e o italiano Andrea Kimi Antonelli, e Sauber, com o alemão Nico Hulkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto.
As voltas mais rápidas foram registradas com os compostos macios do meio para o final da sessão, com uma diferença pequena entre Norris e Verstappen, de apenas 8 milésimos. Quem completou o top 3 foi Charles Leclerc, que, apesar de ter rodado no final do treino, ficou a somente 16 milésimos de Lando.
Antonelli, por sua vez, foi quarto, à frente de Hulkenberg. Russell foi sexto, batendo Bortoleto, que bateu o também novato Bearman. Sainz e Colapinto 'fecharam' o top 10 totalmente composto por titulares. O Motorsport.com mostra o resultado completo na tabela abaixo, com os não-titulares em itálico:
|POS
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|1
|Lando Norris
|1:24.485
|2
|Max Verstappen
|+0.008
|1:24.493
|3
|Charles Leclerc
|+0.016
|1:24.501
|4
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.123
|1:24.608
|5
|Nico Hulkenberg
|+0.144
|1:24.629
|6
|George Russell
|+0.248
|1:24.733
|7
|Gabriel Bortoleto
|+0.257
|1:24.742
|8
|Oliver Bearman
|+0.274
|1:24.759
|9
|Carlos Sainz
|+0.286
|1:24.771
|10
|Franco Colapinto
|+0.370
|1:24.855
|11
|Ryo Hirakawa
|+0.449
|1:24.934
|12
|Isack Hadjar
|+0.492
|1:24.977
|13
|Paul Aron
|+0.719
|1:25.204
|14
|Pato O'Ward
|+0.761
|1:25.246
|15
|Arvid Lindblad
|+0.771
|1:25.256
|16
|Arthur Leclerc
|+0.875
|1:25.360
|17
|Ayumu Iwasa
|+0.990
|1:25.475
|18
|Luke Browning
|+1.005
|1:25.490
|19
|Jak Crawford
|+1.404
|1:25.889
|20
|Cian Shields
|+1.947
|1:26.432
