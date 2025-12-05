Na manhã brasileira desta sexta-feira, a Fórmula 1 realizou o primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi de 2025, etapa que decide a temporada deste ano, com três pilotos na briga pelo título: o britânico Lando Norris, da McLaren, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o australiano Oscar Piastri, da McLaren. E o mais rápido foi Norris, que lidera o campeonato, com 408 pontos. Ele ficou justamente à frente do vice-líder, Verstappen, que tem 396 pontos.

Por sua vez, Piastri, terceiro na temporada com 392 pontos, não participou da sessão, que teve o Patricio O'Ward no carro. Além do mexicano, vários outros reservas e jovens pilotos participaram do treino livre inaugural no circuito de Yas Marina.

São eles Arthur Leclerc, monegasco da Ferrari; Paul Aron, estoniano da Alpine; Arvid Lindblad, anglo-sueco da Red Bull; Ryo Hirakawa, japonês da Haas; Luke Browning, britânico da Williams; e, na Aston Martin, o norte-americano Jak Crawford e o britânico Cian Shields.

Estes tiveram de 'suar' para acompanhar o nível dos títulares que foram à pista: além dos dois líderes da temporada, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, o britânico Oliver Bearman, da Haas, o espanhol Carlos Sainz, da Williams, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, o franco-argelino Isack Hadjar, da Racing Bulls, e as duplas de Mercedes, com o inglês George Russell e o italiano Andrea Kimi Antonelli, e Sauber, com o alemão Nico Hulkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto.

As voltas mais rápidas foram registradas com os compostos macios do meio para o final da sessão, com uma diferença pequena entre Norris e Verstappen, de apenas 8 milésimos. Quem completou o top 3 foi Charles Leclerc, que, apesar de ter rodado no final do treino, ficou a somente 16 milésimos de Lando.

Antonelli, por sua vez, foi quarto, à frente de Hulkenberg. Russell foi sexto, batendo Bortoleto, que bateu o também novato Bearman. Sainz e Colapinto 'fecharam' o top 10 totalmente composto por titulares. O Motorsport.com mostra o resultado completo na tabela abaixo, com os não-titulares em itálico:

POS Piloto Diferença Tempo 1 Lando Norris 1:24.485 2 Max Verstappen +0.008 1:24.493 3 Charles Leclerc +0.016 1:24.501 4 Andrea Kimi Antonelli +0.123 1:24.608 5 Nico Hulkenberg +0.144 1:24.629 6 George Russell +0.248 1:24.733 7 Gabriel Bortoleto +0.257 1:24.742 8 Oliver Bearman +0.274 1:24.759 9 Carlos Sainz +0.286 1:24.771 10 Franco Colapinto +0.370 1:24.855 11 Ryo Hirakawa +0.449 1:24.934 12 Isack Hadjar +0.492 1:24.977 13 Paul Aron +0.719 1:25.204 14 Pato O'Ward +0.761 1:25.246 15 Arvid Lindblad +0.771 1:25.256 16 Arthur Leclerc +0.875 1:25.360 17 Ayumu Iwasa +0.990 1:25.475 18 Luke Browning +1.005 1:25.490 19 Jak Crawford +1.404 1:25.889 20 Cian Shields +1.947 1:26.432

