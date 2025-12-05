Todas as categorias

Relato do treino livre
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

A segunda sessão prática em Yas Marina é às 10h (Brasília) desta sexta-feira, com cobertura completa do Motorsport.com em TEMPO REAL e transmissão do BandSports

Redação Motorsport.com
Editado:

Na manhã brasileira desta sexta-feira, a Fórmula 1 realizou o primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi de 2025, etapa que decide a temporada deste ano, com três pilotos na briga pelo título: o britânico Lando Norris, da McLaren, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o australiano Oscar Piastri, da McLaren. E o mais rápido foi Norris, que lidera o campeonato, com 408 pontos. Ele ficou justamente à frente do vice-líder, Verstappen, que tem 396 pontos.

Por sua vez, Piastri, terceiro na temporada com 392 pontos, não participou da sessão, que teve o Patricio O'Ward no carro. Além do mexicano, vários outros reservas e jovens pilotos participaram do treino livre inaugural no circuito de Yas Marina.

São eles Arthur Leclerc, monegasco da Ferrari; Paul Aron, estoniano da Alpine; Arvid Lindblad, anglo-sueco da Red Bull; Ryo Hirakawa, japonês da Haas; Luke Browning, britânico da Williams; e, na Aston Martin, o norte-americano Jak Crawford e o britânico Cian Shields.

Estes tiveram de 'suar' para acompanhar o nível dos títulares que foram à pista: além dos dois líderes da temporada, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, o britânico Oliver Bearman, da Haas, o espanhol Carlos Sainz, da Williams, o argentino Franco Colapinto, da Alpine, o franco-argelino Isack Hadjar, da Racing Bulls, e as duplas de Mercedes, com o inglês George Russell e o italiano Andrea Kimi Antonelli, e Sauber, com o alemão Nico Hulkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto

As voltas mais rápidas foram registradas com os compostos macios do meio para o final da sessão, com uma diferença pequena entre Norris e Verstappen, de apenas 8 milésimos. Quem completou o top 3 foi Charles Leclerc, que, apesar de ter rodado no final do treino, ficou a somente 16 milésimos de Lando.

Antonelli, por sua vez, foi quarto, à frente de Hulkenberg. Russell foi sexto, batendo Bortoleto, que bateu o também novato Bearman. Sainz e Colapinto 'fecharam' o top 10 totalmente composto por titulares. O Motorsport.com mostra o resultado completo na tabela abaixo, com os não-titulares em itálico:

POS Piloto Diferença Tempo
1 Lando Norris   1:24.485
2 Max Verstappen +0.008 1:24.493
3 Charles Leclerc +0.016 1:24.501
4 Andrea Kimi Antonelli +0.123 1:24.608
5 Nico Hulkenberg +0.144 1:24.629
6 George Russell +0.248 1:24.733
7 Gabriel Bortoleto +0.257 1:24.742
8 Oliver Bearman +0.274 1:24.759
9 Carlos Sainz +0.286 1:24.771
10 Franco Colapinto +0.370 1:24.855
11 Ryo Hirakawa +0.449 1:24.934
12 Isack Hadjar +0.492 1:24.977
13 Paul Aron +0.719 1:25.204
14 Pato O'Ward +0.761 1:25.246
15 Arvid Lindblad +0.771 1:25.256
16 Arthur Leclerc +0.875 1:25.360
17 Ayumu Iwasa +0.990 1:25.475
18 Luke Browning +1.005 1:25.490
19 Jak Crawford +1.404 1:25.889
20 Cian Shields +1.947 1:26.432

Filtros