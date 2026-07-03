F1: Quais equipes trouxeram atualizações para GP da Grã-Bretanha?

O formato sprint, como o que a Fórmula 1 terá neste fim de semana no GP da Grã-Bretanha, normalmente não incentiva as equipes a introduzirem melhorias em seus carros, já que há apenas uma sessão de treinos livres para testá-las antes da quali sprint e da corrida curta, bem como da classificação e da corrida principal. No entanto, algumas escuderias levaram atualizações para Silverstone.

Pelo formato sprint, não é uma surpresa que a Mercedes, o carro de referência que praticamente só passou por uma grande atualização no Canadá em maio, não apresente atualizações em Silverstone.

No entanto, é preciso sempre lembrar que isso não significa que as equipes não possam incorporar atualizações introduzidas anteriormente durante a temporada, já que nesse documento publicado pela FIA são apresentadas apenas as novidades.

O que realmente chama a atenção é que a Mercedes é a única, entre as quatro principais equipes, que não apresentou alterações em seu carro.

Por exemplo, a McLaren modificou as entradas de ar dos freios dianteiros, bem como a área dos defletores localizada na parte dianteira do assoalho, com o objetivo de melhorar o fluxo aerodinâmico para ganhar em eficiência e carga aerodinâmica. A equipe de Woking é a única entre as equipes de referência que apresentou mais de uma alteração.

A Red Bull, por sua vez, conta com aletas revisadas na parte traseira, localizadas na região interna das rodas traseiras e integradas ao conjunto da carroceria ao redor delas, com o objetivo de melhorar a carga aerodinâmica e a estabilidade nessa área.

A Ferrari, por fim — sobre a qual, aliás, Toto Wolff já ironizou sobre como eles conseguem introduzir melhorias com tanta frequência sem ultrapassar o limite orçamentário —, também traz uma alteração notável para Silverstone.

Eles revisaram as entradas e saídas de refrigeração, o defletor inferior e o conjunto de aletas, com o objetivo de melhorar o gerenciamento da temperatura, mas também a carga aerodinâmica.

Ao contrário de outras semanas, a Williams aparece no documento, com uma alteração na asa dianteira, com o objetivo de gerar um aumento da carga local combinado com uma melhor interação do campo de fluxo com os componentes a jusante.

Por sua vez, a Racing Bulls apresenta duas melhorias (assoalho plano/difusor e defletor traseiro) e a Haas, outras duas (asa traseira e endplate da asa traseira).

Quais equipes não apresentam mudanças em seus carros?

Já não é novidade que a Aston Martin apareça com a página em branco, como nas últimas semanas, já que será preciso esperar até a Hungria para ver a grande mudança, que Newey acredita que pode ajudar a convencer Alonso a ficar (teoria que o próprio piloto espanhol negou, aliás).

Aston Martin F1 Team Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Audi, Alpine e Cadillac também não têm nenhuma novidade para Silverstone.

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