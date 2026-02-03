F1: Williams revela pintura do carro de 2026 após ausência em Barcelona
Equipe de Grove revelou detalhes do visual do FW48 de Carlos Sainz e Alex Albon
Williams FW48
Foto de: Williams
A Williams começou o ano de 2026 de forma conturbada, após se ausentar do teste de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Agora, a equipe britânica revelou a pintura do novo carro em uma apresentação transmitida pela internet.
A Williams planejava, inicialmente, um evento na fábrica localizada em Grove, no Reino Unido, mas, após atrasos no desenvolvimento do monoposto, decidiu mudar o formato para uma apresentação online, ainda na terça-feira (3).
O carro apresenta um design predominantemente azul escuro e preto, como seus antecessores, mas também apresentará azul claro e branco em seus sidepods, acomodando os logotipos da Komatsu e da Barclays, novo patrocinador da equipe de Grove.
A Williams permanecerá com a dupla de pilotos de 2025, com o anglo-tailandês Alexander Albon e o espanhol Carlos Sainz.
Apesar da ausência nas sessões de shakedown em Montmelò, o chefe de equipe James Vowles garantiu que os carros da Williams estarão presentes nas duas semana de testes no Bahrein.
Veja fotos do Williams FW48 de 2026
Williams FW48
Foto de: Williams
Williams FW48
Foto de: Williams
Williams FW48
Foto de: Williams
Williams FW48
Foto de: Williams
