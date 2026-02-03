Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Williams revela pintura do carro de 2026 após ausência em Barcelona

Equipe de Grove revelou detalhes do visual do FW48 de Carlos Sainz e Alex Albon

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Add as a preferred source
Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

A Williams começou o ano de 2026 de forma conturbada, após se ausentar do teste de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Agora, a equipe britânica revelou a pintura do novo carro em uma apresentação transmitida pela internet.

Leia também:

A Williams planejava, inicialmente, um evento na fábrica localizada em Grove, no Reino Unido, mas, após atrasos no desenvolvimento do monoposto, decidiu mudar o formato para uma apresentação online, ainda na terça-feira (3).

O carro apresenta um design predominantemente azul escuro e preto, como seus antecessores, mas também apresentará azul claro e branco em seus sidepods, acomodando os logotipos da Komatsu e da Barclays, novo patrocinador da equipe de Grove.

A equipe anunciou na terça-feira (03) que o banco britânico será seu “parceiro bancário oficial”, enquanto a Komatsu, fabricante japonesa de equipamentos de construção, patrocina o time desde a temporada de 2024.
“2026 é o próximo passo no caminho de volta ao topo para a Williams enquanto entramos em uma nova era para o esporte, e estamos empolgados com a temporada que se aproxima,” disse o chefe da equipe, James Vowles.
“Temos uma excelente escalação de pilotos, alguns parceiros novos fantásticos, uma base de fãs em constante crescimento e queremos construir sobre o sucesso que tivemos no ano passado, mas não somos ingênuos quanto ao desafio que temos pela frente".
"Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer na primeira corrida, mas estamos ansiosos para descobrir, e esperamos que nossos fãs adorem nos torcer com essa nova pintura incrível".

A Williams permanecerá com a dupla de pilotos de 2025, com o anglo-tailandês Alexander Albon e o espanhol Carlos Sainz.

Apesar da ausência nas sessões de shakedown em Montmelò, o chefe de equipe James Vowles garantiu que os carros da Williams estarão presentes nas duas semana de testes no Bahrein.

"Poderíamos ter feito o teste em Barcelona, simples assim. Mas, ao fazer isso, eu teria que virar de cabeça para baixo o impacto nas peças sobressalentes e atualizações para o Bahrein, Melbourne e além", explicou na semana passada.
"A avaliação foi que, para correr em uma Barcelona fria e úmida contra fazer um teste virtual de pista em relação à situação das peças sobressalentes – e, francamente, não havia nenhum benefício em correr em um teste de shakedown – tomamos a decisão".
"Eu mantenho que a coisa certa a fazer é garantir que chegaremos ao Bahrein corretamente preparados e também preparados para Melbourne".

Veja fotos do Williams FW48 de 2026

Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

Williams FW48

Williams FW48

Foto de: Williams

