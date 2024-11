No momento, Lando Norris é o único piloto que, matematicamente, tem chances de tirar o quarto título de Max Verstappen na Fórmula 1. No entanto, a possibilidade é improvável e isso pode ser explicado por uma sequência de erros cometidas pelo piloto da McLaren ao longo da temporada.

Antes do GP de São Paulo, Verstappen não conquistava uma vitória desde a corrida da Espanha, em junho. Porém, o que torna improvável que ele perca a chance do quarto título é o fato do piloto ser muito eficaz no gerenciamento de pontos e conseguir maximizar o desempenho ruim do RB20.

Há poucas etapas que Max desempenhou abaixo do esperado e nenhuma vez ficou atrás do companheiro de equipe, Sergio Pérez. O mesmo não necessariamente pode ser observado em Norris que, apesar de ter vencido três corridas em 2024, deixou pontos escaparem por entre seus dedos.

Algumas das oportunidades podem ser resumidas à 'falta de sorte', ou estratégias mal pensadas por parte da McLaren. Mas, Norris também sua parcela de culpa no déficit de 62 pontos que enfrenta contra Verstappen.

GP do Bahrein

Norris perdeu quatro pontos

O piloto da McLaren começou o ano com dificuldades. No GP do Bahrein, ele culpou um erro em sua volta na classificação que o impediu de largar na primeira fila.

Norris se classificou como sétimo, mas, dado seu ritmo, tinha a chance de estar entre os quatro primeiros colocados e, desta maneira, foram quatro pontos perdidos, já que Verstappen venceu essa corrida.

À época, apenas como sexto colocado na tabela de pilotos, poucas pessoas acreditavam na possibilidade de Norris se tornar o principal rival contra o tricampeão na temporada.

GP da Arábia Saudita

Norris perdeu oito pontos

Na corrida de Jeddah, Norris foi completamente superado por Oscar Piastri - na classificação e durante a etapa. Devido seu ritmo, essa seria a oportunidade perfeita para somar oito pontos.

Porém, o britânico cometeu erros e cruzou a linha de chegada apenas como oitavo, após largar como P6. Nesse momento, ele já havia caído na classificação de pilotos para oitavo, tendo apenas 12 pontos.

GP da China - sprint

Norris perdeu quatro pontos

O piloto conseguiu a pole na China na Sprint, no entanto, teve uma péssima largada, o que gerou debate sobre os inícios do britânico ao longo de toda a temporada.

Na Sprint, o ritmo de Norris poderia ter lhe rendido, no máximo, a segunda posição, logo atrás de Verstappen, que ainda não demonstrava muitos problemas com o RB20.

GP de Miami - sprint

Norris perdeu três pontos

Apesar de não ter culpa de ter sido eliminado na primeira volta, se Norris tivesse conseguido fazer uma classificação melhor, ele teria, pelo menos, terminado como sexto colocado e somado três pontos importantes.

GP de Mônaco

Norris perdeu seis pontos

Em Mônaco, Norris perdeu uma clara chance de se classificar como segundo colocado, algo que Piastri conseguiu fazer. E, pela falta de oportunidades de ultrapassagens, isso fez com que ele terminasse na mesma posição que largou: em quarto.

GP da Espanha

Norris perdeu sete pontos

O GP da Espanha marcou o início do jejum de vitórias de Verstappen na temporada de 2024. Norris tinha a posição perfeita para conquistar a vitória no traçado espanhol, porque tinha a pole position.

No entanto, mais uma vez, uma largada ruim fez com que ele caísse não para segundo, mas para terceiro, sendo ultrapassado por Verstappen e George Russell.

GP da Áustria - sprint

Norris perdeu dois pontos

Um mergulho bem aplicado em cima de Verstappen na curva 3 garantiu a liderança na corrida Sprint para Norris, no entanto, na curva seguinte, o britânico deixou 'a porta aberta' para ser atacado de volta e não conseguiu reagir - fazendo com que Piastri também tomasse sua posição.

Se o piloto da McLaren tivesse mantido a guarda alta, ele poderia ter liderado uma dobradinha para o time.

GP da Hungria

Norris perdeu sete pontos

A primeira vitória de Piastri foi amarga, principalmente pelas discussões que aconteceram no rádio entre os dois pilotos da McLaren e seus engenheiros.

Na Hungria, Norris tinha a pole, mas a perdeu para o companheiro de equipe ainda na primeira volta. Porém, a reconquistou no undercut, um erro cometido pela própria McLaren.

GP da Bélgica

Norris perdeu oito pontos

A corrida marcada pela vitória anulada de Russell não foi uma performance de ouro de Norris, que largou da quinta colocação após um treino classificatório não proveitoso.



Na corrida principal, tentou demais e escapou rapidamente pela brita, o que lhe custou preciosos segundos que fizeram Verstappen se manter em quarto lugar, perdendo mais pontos na disputa.

GP da Itália

Norris perdeu três pontos

A confusão da largada contra Piastri, que atacou nas primeiras curvas e tomou a liderança de Norris, junto de Leclerc, que aproveitou a briga entre companheiros de equipe para tomar a segunda colocação, o que gerou a discussão sobre as "ordens papaia"

A corrida foi vencida por Leclerc, que teve um gerenciamento de pneus impressionante, seguido por Piastri e Norris, que não conseguiu chegar no companheiro de equipe.

GP dos Estados Unidos

Norris perdeu três pontos

Mais uma polêmica envolvendo Norris: a disputa contra Verstappen pela terceira colocação no final da corrida, que o fez tomar uma punição de cinco segundos por ter ultrapassado por fora, fez com que perdesse a posição para o holandês.

A tal punição foi questionada não apenas por Norris e sua equipe, mas por outros pilotos e pessoas de dentro do paddock.

GP de São Paulo

Norris perdeu 17 pontos

A chuvosa corrida de Interlagos pode ter sido o 'último prego no caixão' das chances de título de Norris, já que, mesmo vencendo na Sprint de sábado e conquistando a pole position, pecou no desempenho, incluindo uma escapada da pista que lhe prejudicou e muito em uma das relargadas, que o fez terminar em sexto lugar.

Outro fator que pode ter sido decisivo para o fim do sonho de 2024 do piloto da McLaren foi a performance impressionante de Verstappen, que largou do final do grid, por um péssimo treino classificatório e punição de cinco posições por troca de peças do motor, e chegou em primeiro, contando com sorte nas bandeiras vermelhas e com o talento na chuva.

Azar, falha da equipe ou erros próprios?

Apesar de alguns pontos perdidos pelo caminho, muitas vezes eles também estavam sendo equilibrados por outras falhas de Max Verstappen, principalmente pelo RB20 que parecia estar perdendo potência em relação ao carro da McLaren.

No entanto, a perda de pontos de Norris em disputas diretas, como a de Austin e, a mais grave, a de Interlagos, foram o que pode ter matado de vez as chances por um possível título do piloto britânico.

