Desde a morte de Dietrich Mateschitz, muita coisa mudou na Red Bull. Após a demissão de Christian Horner do cargo de chefe de equipe na Fórmula 1 , o foco no poder e em quem detém o controle da empresa-mãe ficou ainda mais nítido.

O mistério em torno dos 2% na Red Bull GmbH que mudaram de mãos em 31 de maio parece ter sido resolvido. Uma investigação feita pelo site irmão do Motorsport.com, o Motorsport-Total.com, reforçou as suspeitas de que a transação não 'alterou significativamente o equilíbrio de poder', ao contrário do que foi noticiado por vários meios de comunicação.

Eis a história de fundo: entradas no registro comercial austríaco revelaram que 2% da Red Bull GmbH - a empresa controladora da equipe de F1 - foram transferidos da propriedade de Chalerm Yoovidhya para uma empresa de gestão patrimonial suíça chamada Fides Trustees SA. O presidente do conselho: um homem chamado Martin Christopher Bowen.

Como Horner foi demitido do cargo de chefe na Fórmula 1 apenas cinco semanas após essa transação, a reformulação interna foi interpretada por alguns como "o verdadeiro motivo por trás da demissão de Horner na Red Bull". Isso se baseou na especulação de que poderia ter ocorrido uma mudança de poder da Tailândia para a Áustria dentro do império da Red Bull.

Perguntada sobre o assunto, a Red Bull GmbH ofereceu apenas uma breve declaração: "Tais acordos fiduciários são uma prática comum para garantir a continuidade a longo prazo em grandes corporações bem-sucedidas. Além disso, pedimos sua compreensão para o fato de que, como sempre, não comentamos publicamente assuntos internos da empresa ou da família."



Isso levou a uma especulação generalizada: Quem está por trás da Fides, a empresa suíça que agora administra a participação de 2%? E quem realmente controla essas ações em termos de direitos de voto? Afinal de contas, esses 2% são o fator decisivo entre as participações iguais de 49% do clã Yoovidhya e de Mark Mateschitz na Red Bull GmbH.

Agora, a pesquisa reforçou a suspeita de que a Fides está administrando os 2% sob mandato de Yoovidhya - o que significa que o lado tailandês ainda controla efetivamente 51% da Red Bull GmbH. No entanto, não há confirmação oficial desse fato.

O que se sabe é o seguinte: após a morte de Dietrich Mateschitz em outubro de 2022 - que era o único diretor administrativo da Red Bull GmbH - a família Yoovidhya inicialmente assumiu um papel mais forte em questões operacionais essenciais. Chegou-se a falar em mudar a sede de Fuschl am See, na Áustria, para Dubai ou Amsterdã, provavelmente por motivos fiscais. Essa ideia encontrou forte resistência tanto da equipe de gestão quanto dos funcionários em Fuschl.

Na mesma época, surgiram tensões sobre o futuro de Horner. De acordo com relatos da mídia, os membros da Fuschl queriam demitir o chefe da equipe de F1 imediatamente após Horner ter sido acusado de assédio sexual e coerção. Mais tarde, ele foi inocentado de qualquer irregularidade em uma investigação interna. A Tailândia, no entanto, insistiu em mantê-lo.

Mais de dois anos e meio se passaram desde a morte de Mateschitz. Sob a liderança operacional dos três diretores executivos - Alexander Kirchmayr (Finanças), Oliver Mintzlaff (Projetos & Investimentos, incluindo a Fórmula 1) e Franz Watzlawick (Bebidas) - a Red Bull GmbH prosperou, apesar das condições econômicas globais desafiadoras.

Kirchmayr, Mintzlaff e Watzlawick foram escolhidos pessoalmente por Mateschitz como seus sucessores antes de sua morte, e deram continuidade ao legado com sucesso: em 2023, a Red Bull ultrapassou os 10 bilhões de euros em receita pela primeira vez. Em 2024, esse número subiu para 11,2 bilhões de euros, impulsionado por 12,7 bilhões de latas vendidas em todo o mundo.

Isso supostamente levou a duas constatações importantes dentro da família Yoovidhya. Em primeiro lugar, o acordo original - de que as operações seriam administradas a partir de Fuschl enquanto eles continuassem a se beneficiar dos lucros da empresa - é, de fato, confortável. A equipe de gerenciamento austríaca provou que pode ter um desempenho excepcional mesmo sem Mateschitz.

Em segundo lugar, o debate sobre a mudança da sede para o exterior, onde a empresa poderia enfrentar uma carga tributária menor do que na Áustria, está agora fora de cogitação. No final, tudo continua como antes: Fuschl comanda o show, agora sob um 'triunvirato' (comando de 3 pessoas) em vez de apenas Mateschitz - e a Tailândia recebe 51% dos lucros.

A decisão de colocar a participação de 2% em um fundo suíço com um mandato de Chalerm Yoovidhya provavelmente significa que, no caso de um impasse nas decisões estratégicas, agora existe um órgão neutro para fornecer orientação imparcial aos acionistas.

Assim, a Fides poderia atuar como o voto decisivo em situações como a do caso Horner, em que as opiniões dos acionistas ficaram divididas por um longo tempo. Ainda não está claro se a Fides realmente desempenhou um papel na decisão da Horner, mas o momento é marcante: cinco semanas após a transação, o britânico estava fora.

Insiders dizem que o período tempestuoso após a morte de Mateschitz já terminou. Na Áustria, há rumores de que Mark Mateschitz e Chalerm Yoovidhya têm atualmente uma excelente relação de trabalho.

"De alguma forma, tudo mudou na F1 após a morte de Mateschitz", disse Ralf Schumacher em entrevista no canal Formel1.de no YouTube. Horner, em particular, havia mudado: "De repente, ele tinha muito mais poder e começou a se comportar de forma diferente dos anos anteriores."

Analisando a situação, Schumacher acredita que o "tiro saiu pela culatra". A investigação sobre Horner no ano passado expôs fraturas profundas no programa da maca na F1 - um reflexo das divergências da diretoria no mais alto nível. Por fim, os acionistas perceberam, e ele acrescentou: "Está ficando cada vez pior. Estamos gastando enormes quantias de dinheiro e não estamos obtendo resultados."

Mas o ex-F1 também acredita que foram cometidos erros dos dois lados. Em fevereiro de 2024, ele disse, "alguém tentou forçar a saída de Horner e isso foi longe demais". A ideia de substituir um chefe de equipe, "como se faria com um técnico de futebol", era compreensível. "Mas o que realmente aconteceu naquela época foi uma campanha suja."

No final, a transferência de 2% pode não ter sido um golpe, mas sim um acordo silencioso entre os acionistas sobre a nova ordem dentro da Red Bull GmbH. E, em meio a especulações da mídia, mudanças de funcionários e alterações estratégicas, o que emerge é um quadro não de tomada abrupta de poder, mas de estabilização diplomática.

